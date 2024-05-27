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港聞二

衛生署免費提供中醫耳穴貼助戒煙

【明報專訊】下月是「六月．戒煙月」，衛生署控煙酒辦公室推出連串活動，包括上周五（5月24日）至7月31日期間，向有意戒煙者提供不多於兩周的免費中醫戒煙耳穴貼試用計劃，市民可致電或網上預約，亦可到博愛醫院屬下48間診所或逾30輛流動醫療車接受服務。衛生署控煙酒辦稱會視乎實際情况，不排除擴展計劃。

耳穴治療原理為利用「王不留行籽壓丸貼」敷於8個耳穴表面，戒煙者可每一至兩小時或煙癮發作時按壓耳穴，每次3分鐘，透過刺激穴位令大腦分泌肽類物質以代替尼古丁，減輕煙癮及失眠等退癮徵狀。使用者建議每兩日更換耳穴貼，左右耳每次輪流貼上。

指較針灸戒煙易接受

博愛醫院註冊中醫師鄧欣恩表示，博愛中醫屬下約200個服務點會為參與者事前評估，有需要者可返回診所更換耳穴貼。鄧稱耳穴貼不具藥性，僅為非入侵的物理刺激，但提醒正服用抗凝血藥物者及孕婦不適合使用。被問到需長期貼在耳上或降低戒煙者使用意欲，她指耳穴較針灸方便和易受大眾接受，有助吸引戒煙者嘗試。

衛生署控煙酒辦公室主任封螢表示，計劃旨在提供即時輔助，鼓勵吸煙者踏出第一步嘗試戒煙，又說有研究指戒煙首兩周退癮徵狀較嚴重，若參與者兩周後仍有意繼續接受服務，可考慮參與署方的戒煙服務。封螢說，吸煙者除了受化學作用影響，亦有心癮，故僅靠中醫耳穴貼並非全面戒煙服務，輔導同樣重要。

封螢稱過去多年署方與博愛醫院為逾1.5萬名戒煙者提供以針灸及輔導為主的中醫戒煙服務，去年派發約3000份一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝且受歡迎，冀今年可吸引更多人戒煙。

相關字詞﹕耳穴貼 戒煙 衞生署控煙酒辦公室 衞生署

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