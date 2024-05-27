社署跟進家庭 過渡屋內地男斬傷妻女

妻手指斬斷 12歲女護母受襲

昨清晨近5時，夫婦在1樓寓所因感情問題爭執，58歲姓阮男子以30厘米菜刀斬傷53歲妻子，12歲幼女上前護母亦受襲。據了解，14歲長女跑出屋外報警，遇襲母女負傷逃到地下暫避。穿上防刺背心的警員帶盾牌到場，登上涉事單位調查，其後以涉嫌傷人拘捕涉案男。其妻左手、背部、頸及右腳踝被斬傷，手指亦被斬斷；幼女頭及手受傷。兩人清醒送院。

疑感情問題爭執肇禍

現場大廈出入口留有大灘血漬，附近亦有染血紙巾及救護員使用後的敷料包裝，梯間遺下斷斷續續的「血路」，警方事後圍封大廈蒐證，案件列傷人，由中區警區重案組跟進。據了解，被捕男子持雙程證來港，與妻育有12及14歲女兒，他事發前在單位飲酒，妻女其後返家，男子懷疑妻子出軌，兩人發生口角，男子其後揮刀施襲。

2樓住客Vincent表示，搬入該廈數月，只間中聽到嘈雜聲，昨清晨聽見「母親尖叫得很大聲，女兒也是（mother screamed very loud and also the daughter）」。她其後目睹一名女子滿身鮮血，倒臥於街頭位置，遂叫兒子報案。她形容事件恐怖，難以入睡。

現場卑利街72號為房屋局「樂住．FUN 享」過渡房屋項目，提供10個4至5人單位。房屋局稱事後隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件，要求妥善和全面跟進，包括為涉事住戶提供適切協助，並配合警方調查。

社工每月家訪 過渡屋機構將跟進

樂群社會服務處總幹事黃萬成稱，涉案四口家庭自去年3月中入住，每月均有社工登門家訪，得悉夫婦曾爭執，具體情况不便透露。黃稱已主動跟進，包括向警方提供閉路電視片段，以及派員與其他住戶溝通，安撫情緒。沒受傷長女已交親友暫代照顧。