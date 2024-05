社署跟進家庭 過渡屋內地男斬傷妻女

妻手指斬斷 12歲女護母受襲

昨清晨近5時,夫婦在1樓寓所因感情問題爭執,58歲姓阮男子以30厘米菜刀斬傷53歲妻子,12歲幼女上前護母亦受襲。據了解,14歲長女跑出屋外報警,遇襲母女負傷逃到地下暫避。穿上防刺背心的警員帶盾牌到場,登上涉事單位調查,其後以涉嫌傷人拘捕涉案男。其妻左手、背部、頸及右腳踝被斬傷,手指亦被斬斷;幼女頭及手受傷。兩人清醒送院。

疑感情問題爭執肇禍

現場大廈出入口留有大灘血漬,附近亦有染血紙巾及救護員使用後的敷料包裝,梯間遺下斷斷續續的「血路」,警方事後圍封大廈蒐證,案件列傷人,由中區警區重案組跟進。據了解,被捕男子持雙程證來港,與妻育有12及14歲女兒,他事發前在單位飲酒,妻女其後返家,男子懷疑妻子出軌,兩人發生口角,男子其後揮刀施襲。

2樓住客Vincent表示,搬入該廈數月,只間中聽到嘈雜聲,昨清晨聽見「母親尖叫得很大聲,女兒也是(mother screamed very loud and also the daughter)」。她其後目睹一名女子滿身鮮血,倒臥於街頭位置,遂叫兒子報案。她形容事件恐怖,難以入睡。

現場卑利街72號為房屋局「樂住.FUN 享」過渡房屋項目,提供10個4至5人單位。房屋局稱事後隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件,要求妥善和全面跟進,包括為涉事住戶提供適切協助,並配合警方調查。

社工每月家訪 過渡屋機構將跟進

樂群社會服務處總幹事黃萬成稱,涉案四口家庭自去年3月中入住,每月均有社工登門家訪,得悉夫婦曾爭執,具體情况不便透露。黃稱已主動跟進,包括向警方提供閉路電視片段,以及派員與其他住戶溝通,安撫情緒。沒受傷長女已交親友暫代照顧。