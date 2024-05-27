全球最大生科展 宣傳港企「最好機會」

【明報專訊】率團赴美國參展BIO 2024的科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅稱，該活動是全球最大型的生物科技展覽，而聖地牙哥本身亦是全球前列的生物科技中心，形容此行是宣傳香港生物科技發展的「最好機會」。她又稱，中美地緣政治雖然緊張，但香港維持獨有法制及金融體系，對吸引海外合作仍有優勢，已邀約潛在的商業合作伙伴，屆時單對單洽商。
BIO展覽每年在波士頓或聖地牙哥舉行，劉思雅接受本報訪問時稱，兩個城市均是全球前沿的生物科技中心，預期今次參展的科企將有不少機遇，包括接觸當地科研團隊或投資者。她稱，活動亦有不少大型藥廠參與，而藥廠很少自行做商品化過程，如遇到合適新技術，或會洽談投資、授權銷售等合作，甚至向初創購買專利技術。
背靠內地 同時需拓海外市場
香港有背靠內地的優勢，但仍需發掘海外市場機遇。劉解釋，內地市場很大，同時美國、歐盟在用藥及應用創新科技方面，市場佔很大比重，若只集中在其一，即「變相放棄」另外三分之二市場，因此不少生物科技公司都以滿足多於一個市場的監管要求為目標。
劉續稱，今趟行程除參展外，亦會與園區科企到訪美國洛杉磯當地生物科技中心，認識當地科研生態。
港法制金融具優勢 「最好落腳點」
中美近年地緣政治關係緊張，劉思雅形容，對於從事研發的公司而言，香港仍是「最好的落腳點」，香港是中國一部分，同時是特別行政區，法制及金融制度與內地有別，而據她以往多次到訪波士頓，不少科研界人士向她反映，很想了解美國公司可如何透過香港進入亞洲市場。劉透露，去年她與同事出席BIO 2023時，就與很多相關企業一對一洽商，有當地公司已決定落戶香港。
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