全球最大生科展 宣傳港企「最好機會」

BIO展覽每年在波士頓或聖地牙哥舉行，劉思雅接受本報訪問時稱，兩個城市均是全球前沿的生物科技中心，預期今次參展的科企將有不少機遇，包括接觸當地科研團隊或投資者。她稱，活動亦有不少大型藥廠參與，而藥廠很少自行做商品化過程，如遇到合適新技術，或會洽談投資、授權銷售等合作，甚至向初創購買專利技術。

背靠內地 同時需拓海外市場

香港有背靠內地的優勢，但仍需發掘海外市場機遇。劉解釋，內地市場很大，同時美國、歐盟在用藥及應用創新科技方面，市場佔很大比重，若只集中在其一，即「變相放棄」另外三分之二市場，因此不少生物科技公司都以滿足多於一個市場的監管要求為目標。

劉續稱，今趟行程除參展外，亦會與園區科企到訪美國洛杉磯當地生物科技中心，認識當地科研生態。

港法制金融具優勢 「最好落腳點」

中美近年地緣政治關係緊張，劉思雅形容，對於從事研發的公司而言，香港仍是「最好的落腳點」，香港是中國一部分，同時是特別行政區，法制及金融制度與內地有別，而據她以往多次到訪波士頓，不少科研界人士向她反映，很想了解美國公司可如何透過香港進入亞洲市場。劉透露，去年她與同事出席BIO 2023時，就與很多相關企業一對一洽商，有當地公司已決定落戶香港。