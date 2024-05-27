明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疫後首赴美參展 中藥冀爭國際認證 港展館涵16生科公司 科技園：盼重上國際舞台

【明報專訊】全球生物科技產業盛事「美國生物科技展覽會」（BIO 2024）下周在美國舉行，香港科技園公司將聯同園區16間生物科技公司參展，是疫後香港首度再在展會設香港展館。InnoHK旗下「中藥創新研發中心」是參展公司之一，中心主任卞兆祥（圖）認為中藥在歐美市場的需求將會很大，但目前中藥的臨牀應用主要依賴數千年的經驗累積，期望可跟具國際水平的機構合作，按不同地區的藥物申請準則取得認證，推動中藥進入國際市場。率團的科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅接受本報訪問稱，冀將香港重新放上國際生物科技舞台。

明報記者 鄭律銘

「生命健康科技」是本屆政府提出發展的其中一項策略產業，今年BIO 2024將於下周一至四（3至6日）在美國西岸聖地牙哥舉行，科技園公司將在展會設1000呎展館，展示16間香港科企的研究成果，並與潛在伙伴作商業洽談（見另稿）。

中藥創新研發中心：

看好歐美需求 盼國際級機構合作

卞兆祥負責的「中藥創新研發中心」將派員參展。卞接受本報訪問稱，相比傳統化學藥物，中藥進入國際市場具有一定優勢；他解釋，人體系統複雜，很多時疾病並非因單一靶點引起，而一般化學藥物主要針對單一靶點治療，有效但副作用明顯，中藥則可多靶點同時發揮作用，更免除副作用問題。他指中藥在中國以外的其他地方屬未發展市場，但預料歐美市場對中藥需求大，冀可發掘當地市場潛力。

但卞兆祥指出，與西藥不同，中藥臨牀上應用主要依賴數千年經驗累積，研發中心目標可跟具國際水平的機構合作，按不同地區如美國、內地、香港等的藥物申請準則，令中藥取得藥監機構認證以進入國際市場。他提到，中心有數款中藥在臨牀前研究或在臨牀測試階段，包括一款針對治療癌症病人慢性便秘的中藥，正在美國做第一期臨牀測試；一款治療免疫系統疾病的中藥正申請新藥臨牀試驗等。

元美藥業研無抗藥性抗生素

目標2026年臨牀測試

研發新型抗生素的生物科技初創公司元美藥業亦會赴美參展，該公司共同創辦人馬聰是理工大學應用生物及化學科技學系副教授，與團隊早於2019年成功研發新一代候選抗生素，及後成立公司冀推動商品化。馬向本報稱，團隊已與上海醫藥成為合作伙伴，稍後在內地開展第一至三期臨牀測試，以取得國家藥品監督管理局藥物註冊。他稱，上海醫藥業務重心在內地，冀藉此行接觸國際投資者或跨國藥廠，助同步打入國際市場。

馬聰表示，抗生素在全球造成的抗藥問題嚴重，其團隊研發的新型抗生素無抗藥性，作為學者，他期望產品可盡快在全球落地應用，以應對問題。他透露團隊已於美國、內地、歐洲、日本就其新技術取得專利，下一步期望取得美國食品藥物管理局（FDA）認證，目標今年內符合臨牀前候選化合物（PCC）標準，明年申請新藥臨牀試驗（IND），並於2026年內開展臨牀測試。

引正基因：美基因編輯領先冀合作

將隨團赴美的引正基因科技從事研發基因編輯療法，聯合創辦人及主席鄭宗立稱，其核心技術在於精準基因編輯，以及將有效分子遞送到目標細胞靶點，以治療心血管病、罕見遺傳病、神經退行性疾病和癌症等，技術仍處於臨牀前研究階段。鄭宗立曾在波士頓從事基因編輯研究，形容當地在相關領域較領先，市場最大、法規相對完善，當地投資者對基因編輯亦較有認識，他期望可藉參展接觸當地投資者，透過進入當地市場令其技術獲國際認可。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

漁護署長：三寶樹研高密度養殖水產 稱結合保育 提灣區「塘壆放貨櫃」養魚考察
漁護署長：三寶樹研高密度養殖水產 稱結合保育 提灣區「塘壆放貨櫃」養魚考察
研「農業優先區」留農地常耕 「已有耕種的未必優質」
研「農業優先區」留農地常耕 「已有耕種的未必優質」
卅載難忘抗禽流感 部門殺雞全民皆兵
卅載難忘抗禽流感 部門殺雞全民皆兵
次輪申報暫300戶交回公屋 物管28宗舉報可「加分」
次輪申報暫300戶交回公屋 物管28宗舉報可「加分」
否決財案何時踩界 初選案裁決定奪 16被告入罪須證一致共識 湯家驊：若懷非法意圖用權或違法
否決財案何時踩界 初選案裁決定奪 16被告入罪須證一致共識 湯家驊：若懷非法意圖用權或違法
證人區諾軒趙家賢 口供不一須裁真偽
證人區諾軒趙家賢 口供不一須裁真偽
泛民初選爭議席 國安法生效後遭起訴
泛民初選爭議席 國安法生效後遭起訴
全球最大生科展 宣傳港企「最好機會」
全球最大生科展 宣傳港企「最好機會」
社署跟進家庭 過渡屋內地男斬傷妻女
社署跟進家庭 過渡屋內地男斬傷妻女
衛生署免費提供中醫耳穴貼助戒煙
衛生署免費提供中醫耳穴貼助戒煙
涉毒撞車後逃去 寶馬司機乘客同被捕
涉毒撞車後逃去 寶馬司機乘客同被捕
疑踏單車下斜自炒 印裔女不治
疑踏單車下斜自炒 印裔女不治
保童會盼盡早恢復競投新服務資格 稱會方員工完成培訓 童樂居職員倍增
保童會盼盡早恢復競投新服務資格 稱會方員工完成培訓 童樂居職員倍增
1樓雜物起火 指濃煙應最致命 消防：華豐大廈部分防煙門被楔開
1樓雜物起火 指濃煙應最致命 消防：華豐大廈部分防煙門被楔開
400空氣淨化機贈劏房戶 「鼻敏感睡眠改善」
400空氣淨化機贈劏房戶 「鼻敏感睡眠改善」
3個新香港人 3種冀望
3個新香港人 3種冀望
張欣宇：希望體制與巿民能建立信任
張欣宇：希望體制與巿民能建立信任
尚海龍：政府需吸經濟人才 增決策穿透力
尚海龍：政府需吸經濟人才 增決策穿透力
灣區熱搜：港產棒球手 深織育才夢 藉外流經驗 建室內訓練場
灣區熱搜：港產棒球手 深織育才夢 藉外流經驗 建室內訓練場
灣區熱搜：深圳2萬學生打棒球 市場潛力勝港
灣區熱搜：深圳2萬學生打棒球 市場潛力勝港
髮型屋引入AI 推介髮型預覽效果
髮型屋引入AI 推介髮型預覽效果
研發過百AI程式盼助本地服務業
研發過百AI程式盼助本地服務業
【Emily】污水廠喉故障「污泥溢」 屎味襲沙田
【Emily】污水廠喉故障「污泥溢」 屎味襲沙田
【Emily】容永祺嫁女 政協人代對親家
【Emily】容永祺嫁女 政協人代對親家
【Emily】城大中山大學合作育法律人才
【Emily】城大中山大學合作育法律人才
【Emily】廉署領全球50反貪人員長沙考察
【Emily】廉署領全球50反貪人員長沙考察
【Emily】成立20年 民建聯灣仔支部搬遷
【Emily】成立20年 民建聯灣仔支部搬遷