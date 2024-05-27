疫後首赴美參展 中藥冀爭國際認證 港展館涵16生科公司 科技園：盼重上國際舞台

明報記者 鄭律銘

「生命健康科技」是本屆政府提出發展的其中一項策略產業，今年BIO 2024將於下周一至四（3至6日）在美國西岸聖地牙哥舉行，科技園公司將在展會設1000呎展館，展示16間香港科企的研究成果，並與潛在伙伴作商業洽談（見另稿）。

中藥創新研發中心：

看好歐美需求 盼國際級機構合作

卞兆祥負責的「中藥創新研發中心」將派員參展。卞接受本報訪問稱，相比傳統化學藥物，中藥進入國際市場具有一定優勢；他解釋，人體系統複雜，很多時疾病並非因單一靶點引起，而一般化學藥物主要針對單一靶點治療，有效但副作用明顯，中藥則可多靶點同時發揮作用，更免除副作用問題。他指中藥在中國以外的其他地方屬未發展市場，但預料歐美市場對中藥需求大，冀可發掘當地市場潛力。

但卞兆祥指出，與西藥不同，中藥臨牀上應用主要依賴數千年經驗累積，研發中心目標可跟具國際水平的機構合作，按不同地區如美國、內地、香港等的藥物申請準則，令中藥取得藥監機構認證以進入國際市場。他提到，中心有數款中藥在臨牀前研究或在臨牀測試階段，包括一款針對治療癌症病人慢性便秘的中藥，正在美國做第一期臨牀測試；一款治療免疫系統疾病的中藥正申請新藥臨牀試驗等。

元美藥業研無抗藥性抗生素

目標2026年臨牀測試

研發新型抗生素的生物科技初創公司元美藥業亦會赴美參展，該公司共同創辦人馬聰是理工大學應用生物及化學科技學系副教授，與團隊早於2019年成功研發新一代候選抗生素，及後成立公司冀推動商品化。馬向本報稱，團隊已與上海醫藥成為合作伙伴，稍後在內地開展第一至三期臨牀測試，以取得國家藥品監督管理局藥物註冊。他稱，上海醫藥業務重心在內地，冀藉此行接觸國際投資者或跨國藥廠，助同步打入國際市場。

馬聰表示，抗生素在全球造成的抗藥問題嚴重，其團隊研發的新型抗生素無抗藥性，作為學者，他期望產品可盡快在全球落地應用，以應對問題。他透露團隊已於美國、內地、歐洲、日本就其新技術取得專利，下一步期望取得美國食品藥物管理局（FDA）認證，目標今年內符合臨牀前候選化合物（PCC）標準，明年申請新藥臨牀試驗（IND），並於2026年內開展臨牀測試。

引正基因：美基因編輯領先冀合作

將隨團赴美的引正基因科技從事研發基因編輯療法，聯合創辦人及主席鄭宗立稱，其核心技術在於精準基因編輯，以及將有效分子遞送到目標細胞靶點，以治療心血管病、罕見遺傳病、神經退行性疾病和癌症等，技術仍處於臨牀前研究階段。鄭宗立曾在波士頓從事基因編輯研究，形容當地在相關領域較領先，市場最大、法規相對完善，當地投資者對基因編輯亦較有認識，他期望可藉參展接觸當地投資者，透過進入當地市場令其技術獲國際認可。