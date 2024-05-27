證人區諾軒趙家賢 口供不一須裁真偽

評價戴耀廷作供態度大相逕庭

被指是主腦的戴耀廷提出攬炒論，被告有否依他協議無差別否決財政預算案，成為案中關鍵。以區諾軒解讀，戴硬銷理念及以「積極運用」否決權條款迎合參選人，惟各區意見分歧；趙家賢則基於文件確信達成協議。兩人各自重申舉辦初選的初心只為爭取立會過半數，與戴不同。區諾軒批評戴的攬炒論是「終極狂想」，令初選有變，可招致違法風險；趙斥文章使他心寒火滾。針對戴的角色，趙指他自視民主派領導人，區諾軒稱戴不是指揮者，法庭或考慮到趙對戴心存怨憤，以及區諾軒不欲傷害戴來衡量供辭。

除戴耀廷，區、趙兩人指抗爭派都主張攬炒，發起「墨落無悔」聲明屬內鬥施壓，甚至想拉倒傳統民主派。區諾軒形容抗爭派為表達絕望爭取破局；趙譴責他們反政府及踩界失控，提到鄒家成對着幹，何桂藍倡打破政制。

同認為民主黨對否決財案有保留

受審的傳統民主派包括民主黨黃碧雲和林卓廷，已退黨的區諾軒指民主黨親中，黨主席胡志偉說沒理由反對財案中有關建校的內容；現任黨員趙家賢與區諾軒同謂該黨對無差別否決有顧慮。區諾軒認為公民黨民粹，連累鄭達鴻，誤及李予信。兩人點評​​民協溫和，區諾軒稱人民力量陳志全不算很激進，又不視吳政亨為初選組織者等。

區諾軒自言有負相對保守的社民連所託，作供冀助被告求情從輕發落，言談間表露對各人的重視。趙屢改證供及聲稱抗爭帖文由人代寫，遭質疑卸責以淡化參與程度。

其餘兩名從犯證人為前民動副召集人鍾錦麟，以及阿布泰國生活百貨創辦人林景楠。審前改為認罪的林景楠曾發帖與黃色經濟圈割席，備受爭議。最終法庭會否信納4名認罪被告的證供並減刑、證據是否足以證明被告串謀顛覆國家政權、匿名證人在會議從枱底拍攝戴耀廷的片段如何佐證，還待裁決。

（初選案）