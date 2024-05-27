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次輪申報暫300戶交回公屋 物管28宗舉報可「加分」

【明報專訊】房屋署今年4月展開第二輪公屋租戶資產申報，涉及約25萬已住滿10年的公屋戶，收表期限為5月31日。房屋署長羅淑佩昨於新城《民生無小事》表示，截至本月17日已收回6.8萬份申報表、佔約27%，今輪申報已有約300戶主動通知房署會交回單位；署方收回所有25萬份申報後，會到土地註冊處跟進、配對。

7個月收1.2萬份涉濫用舉報

羅淑佩亦指出，去年10月至今年4月，房署共接獲約1.2萬份涉嫌濫用公屋舉報，物管及護衛公司分別有28宗及8宗舉報成功，令房署可收回單位，有關公司會在下次投標時獲「加分」，形容舉報見成效。

被問到如何維持舉報文化公平公正，羅淑佩重申舉報人必須實名投訴，並要填報表格，提供關鍵資料。她稱房署會有可能約見舉報人，以核證資料，確保無濫用舉報。

最新公屋平均輪候時間為5.7年，羅淑佩形容過去數季公屋輪候時間反覆，最低曾跌至5.3年，主要受惠於數個大型屋邨入伙，而由於2023/24年度公屋「收成」較少，故輪候時間回升至5.7年。

輪候時間回升至5.7年 信將達標

羅淑佩說對未來兩年情况感樂觀，隨着之後兩個年度新界有數個大型屋邨建成，加上簡約公屋逐步建成，相信公屋綜合輪候時間會改善，當局有信心至2026/27年度，可達至今屆政府目標的4.5年。

另外，香港整體公營和私營房屋現時是七三比，羅淑佩稱當公屋輪候時間持續改善，屆時可檢視公私營比例是否有調整空間，增加資助出售房屋。

相關字詞﹕公屋富戶政策 公屋申報資產

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