卅載難忘抗禽流感 部門殺雞全民皆兵

規管變服務 與漁民緊張不再

梁肇輝1991年加入漁護署任職漁業主任，2015年7月出任署長。本身修讀海洋生物的他稱，自己對海洋生態有濃厚興趣，但加入漁護署時本地漁業被稱為夕陽工業，漁業資源下降，漁民生計受影響，當時業界將矛頭指向大型基建工程例如興建赤鱲角機場，不時到漁護署請願，雙方關係緊張。

稱禁拖網見效 紅斑東星斑再現

他不諱言政府當年以規管方式管理業界，雙方摩擦自然增加，部門花了不少時間與業界重新建立關係，漁護署角色亦由規管者變成服務提供者，協助業界發展，關係大為改善；不過，政府為讓捕撈漁業持續發展，於2010年代做出「大膽決定」，規管捕撈業，禁止本港水域拖網，海洋生態經過多年恢復，已取得成果，原已絕迹的紅斑及東星斑也重現。

流浪貓狗昔年年逾萬 宣傳勿遺棄

梁肇輝2010年升為漁護署副署長，涉獵政策範疇大增，他稱當時留意到該署每年捕捉的流浪貓狗逾萬隻，大部分以「人道方式」處理，遂推動宣傳教育，呼籲市民不應遺棄寵物，之後漸見成果，近年該署年均捕捉到的流浪貓狗僅百多隻，除了患頑疾或具攻擊性的貓狗會被「人道處理」，會盡量安排市民領養，署方亦會安排部分流浪貓狗接受訓練及美容服務，增加被領養機會，不希望市民視該署人員為劊子手。