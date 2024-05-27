研「農業優先區」留農地常耕 「已有耕種的未必優質」

荒廢亦可上榜 北都農地無份

梁肇輝指出，北部都會區的發展涉及不少農地，在香港土地少的前提下，如何令現有農業維持生產是重要課題。梁肇輝稱現時農地集中在新界北區及元朗等地，政府希望保留部分優質農地，讓傳統農業持續發展，即使是荒廢，只要符合特定條件，仍有機會被保留；政府亦會研究向持有農地的地主提供誘因，鼓勵非政府組織與地主商討興建灌溉設施或道路，令農地恢復耕種潛力。不過他表明，已納入北都發展計劃的農地不會被納入優質農地名單。

都市農業馬鞍山先行 料第四季投產

梁肇輝續稱，根據《漁農業可持續發展藍圖》，本港農業將來會「三分天下」，傳統及有機農業、以及政府十多年前引入的「全環控水耕」仍會持續發展，而《藍圖》提出的都市農業概念，則是本港農業未來第三個發展方向，將農業融入新市鎮，例如在公園範圍劃地供水耕及智能溫室；新市鎮的工廠大廈、停車場天台、政府物業天台等亦可供全環控水耕及溫室，不佔額外土地。

漁護署上周五（24日）已簽署本港首個位於馬鞍山西沙路花園的「都市農業先導計劃」合約，先導計劃為期5年，會在花園範圍內設置一個佔地約500平方米的現代化室內作物農場，預計今年第四季起投產。

梁肇輝表示，都市農業只是剛剛起步，當局將會在農業園二期預留位置研究新科技，例如全自動化灌溉系統、智能溫室，待科技成熟再應用於新市鎮。