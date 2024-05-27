漁護署長：三寶樹研高密度養殖水產 稱結合保育 提灣區「塘壆放貨櫃」養魚考察

明報記者 馬耀森

即將退休的漁護署長梁肇輝接受本報專訪，他重申正進行的濕地保育公園系統可行性研究，涵蓋南生圍、三寶樹、蠔殼圍等，「證明無意圖走數（除三寶樹外亦會興建其他公園）」。他稱政府最初推出北都策略時已計劃要填塘，漁護署亦有提意見，認為最重要是看整體效果對長遠保育是否有好處，「如果有2000公頃魚塘，透過濕地公園系統長遠保育，政府積極介入，長遠可做教育、生態旅遊工作，水產發展可以相輔相成，唯一犧牲是部分魚塘要捨棄，但可以補償，絕對可以考慮」。

稱北都新契機 扭「不准發展」保育

梁肇輝稱，塘魚養殖是本港漁業架構重要部分，惟過去保育與養殖之間一直存在矛盾，行業停滯不前，而北都項目是新界北部魚塘濕地保育「新的契機」，扭轉以往「圈地不准發展」保育模式，變成政府可介入、甚至提升魚塘生態。

梁提到去年曾到大灣區考察，當地有魚場在塘壆放置貨櫃，以高密度方式養魚，排出污水由魚塘水體淨化，塘內放養雜魚供雀鳥覓食，達魚菜共生。

委漁民生態友善方式養魚

料產量遜現狀減租補償

他說，政府現時研究將約2000公頃魚塘劃為濕地保育公園，日後將水產養殖及保育結合，政府可委託漁民管理魚塘，以生態友善方式養魚，如魚塘不設防雀網、冬季放低水位供雀鳥覓食等，雖然屆時年產量或會低於現時的2000多公噸，但可透過租金減免等誘因補償營運損失。另外，政府亦會研究高密度塘魚養殖是否適用於三寶樹，將來產量即使略低於現時，但產值可透過可持續養魚方式提升約20%。

至於區內其他擬議濕地保育公園，他指與三寶樹定位不同，例如南生圍可發展生態旅遊，但所有濕地保育公園的主要功能都是濕地保育，而牽涉約2000公頃土地，「一定要分期做，無可能一次過做晒」。

深海網箱養殖最快今年發牌

除了塘魚養殖，本港漁業架構還包括捕撈漁業及海魚養殖，提到海魚養殖，梁肇輝稱政府已指定4個深海養殖區，總面積約600公頃，當中大鵬灣及黃竹角海會率先啟用（另外兩處為外塔門及蒲台）；政府已向立法會申請撥款興建桁架，一個年產量約300公噸的桁架最新造價約1500萬元，建成後租予業界，業界毋須先投入大量資金。

梁肇輝續稱，漁護署已就深海網箱養殖制定發牌條件，今年稍後會為業界舉行簡布會，最快今年內發出首批牌照，數量視乎申請量及規模等；新牌照設有期限，申請者需提交商業計劃，符合署方要求才有機會獲發牌。本港已有20年沒簽發海魚養殖新牌，牌照由高峰期接近2000個減至現時約900個，年產量約580多公噸，梁預計深海網箱養殖總產量在15年內可增至6000公噸，是漁業架構內最具潛力的行業。

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