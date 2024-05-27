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港聞二

灣區熱搜：深圳2萬學生打棒球 市場潛力勝港

【明報專訊】香港主流運動的運動員退役後，其中一條出路是轉當教練，但僧多粥少，非主流運動員要轉職更難上加難。趙嗣淦指出，以棒球為例，本身圈子小，年年有退役，但教練需求更少，「基本上可以十幾年都無新職位」，非主流運動員大部分退役後重回副業，僅偶爾兼職教練，並非沒心教而是沒機會。

趙嗣淦說，北上發展除想在內地推廣棒球，他亦視內地市場為事業轉型試點，一來大灣區為港人創業提供很多便利，二來內地人口多，運動訓練潛在市場比香港更大，令他有信心擴大版圖，例如目前深圳小學至大學有40多支棒球隊，參加棒球專業培訓及校園訓練的學生約2萬人，註冊的專業棒球運動員逾2000人，故去年11月決定Ballpark落戶前海深港青年夢工場。

內地裝修工不諳消防例 開業籌備逾5月

本月初開業的Ballpark深圳基地，與香港基地面積同為2000多平方呎，但深圳基地為地舖，樓底較高，整體較寬敞，家長可在旁觀看訓練。趙嗣淦稱，港深兩店月租雖相若，但夢工場為申請者提供最少3個月以上免租期及最少10萬元（人民幣，下同）裝修津貼，前海服務集團亦向他提供約500平方呎人才公寓單位，月租1800元。

不過趙嗣淦亦感受到兩地文化不同的衝擊，如內地裝修工人不了解消防及建築條例，只按要求裝修，要他自行找資料，以至籌備逾5個月才開業，幾乎用盡免租期。他建議，有意創業港人可尋找加速器公司協助，雖然個別程序或需親自處理，但與園區文件對接、向政府部門提交申請等均由加速器代理負責，「整體仍簡單很多」。

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