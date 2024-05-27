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灣區熱搜：港產棒球手 深織育才夢 藉外流經驗 建室內訓練場

【明報專訊】上網搜索香港棒球隊，會看到「業餘」、「兼職」等關鍵字，出賽被網民笑言「外賣仔大戰大師兄」。作為首名曾加入國際職業棒球隊的香港棒球代表趙嗣淦說，球員資助及場地不足、訓練欠規劃，是多年來磨滅不少港將「職棒夢」的主因。5年前趙嗣淦成立全港首個室內棒球訓練場，去年退役後進一步放眼棒球氣氛更濃的大灣區，將「棒球補習社」擴展至深圳，期盼未來可推動兩地棒球發展，培育更多少年圓職棒夢。

明報記者 孫澤芳

「誰知道深圳未來會不會開到一個Pro-League（職業聯盟），港隊都可以參與？」今年33歲的趙嗣淦，6歲開始接觸棒球，17歲加入港隊，中學畢業後赴美升學，曾加入大學校隊，職棒夢亦真正始於此。美國職棒大聯盟（MLB）為目前世上最高水準棒球賽事，趙嗣淦畢業後眼見連當地同學也未能入選，他當年一度放棄棒球，「我性格是一打就要打到最高級，做到最好最盡。如果只係求其打吓波，咁不如打份工」 。

回流香港後，心繫棒球的趙嗣淦最終在教練游說下重返港隊，惟港隊球員全屬業餘，日間「打份工」，晚上下班才練波。旁人或覺得熱血，但他慨嘆，正是業餘氛圍令大家沒有「去到盡」心態，成績差資助自然少，形成惡性循環：「沒人夠膽放低份工打全職，部分球員更倒過來，為符合申請數千元資助才練波儲鐘（出席率）。大家看不見前景，打輸了也覺得無所謂，不是包尾已經可以慶祝。」

趙嗣淦認為，近年棒球資助已有改善，如今年起「個別精英運動員資助計劃」有棒球員入選，每月可獲逾萬元資助，亦可用體院設施。不過棒球始終為團體運動，一人受惠無補於事。趙認為，欠缺場地提供規劃訓練亦影響球員心態：「港隊目前只在全港唯一正規的曬草灣露天棒球場練習，一兩個教練怎看到20多人？被忽略的球員在場邊拔草、踢泥無人理，反觀外國職業球隊，其實更常在室內訓練，以專業設備分析擊球投球動作，用數據針對性提升技術，更有效及有系統。」

火炭開「補習社」 學員懶散變熱誠

趙嗣淦後來被捷克職棒選中，之後再在德國、澳洲職棒浸淫，是首名加入國際職棒球隊的港人。眼界闊了，不甘後輩舞台受環境所限的他，約5年前與另一港將合資在火炭開設室內棒球訓練場「Ballpark」，參考自己曾接受兩年職棒訓練的模式，身兼教練為港隊少年球員提供「高質補習」。趙相信，只要球員看到自身及團隊進步，便能重拾追夢熱情，栽培近年亦漸見成效，以往「未熱身已經問你幾時完」的懶散學生，現成長為球隊主力兼代表香港出賽，有學生投球速度更媲美趙打職棒時的最佳紀錄，「10餘歲，時速130多公里！如果早點有這些場地，或者我們大把人可以做職業球員」。

曾為廣州及深圳球隊出賽的趙嗣淦，去年退役後還將眼光放遠至大灣區。趙稱，內地對棒球的熱愛及重視程度更勝香港，但遺憾內地職業棒球未發展成熟，可站上最高舞台美國職棒的球手不多。眼見內地同樣缺乏室內訓練場，他萌生「Ballpark北上」念頭。「內地訓練是軍訓式，且只由當地教練培訓，每人動作、手勢幾乎一模一樣，港隊教練國籍較多元，糅合了美式、日式、台式打法，能為學生取長補短。」趙期盼北上發展可助內地棒球界突破樽頸，說不定還能推動內地棒球職業化，屆時香港也能派隊參加，「這樣香港球員便可圓職棒夢，機會不是沒有」。

北上盼助內地發展 推動職棒

趙嗣淦表示，「Ballpark北上」大計最終落戶前海，月初已開業，並增添中文名波帕克，且陸續有家長帶小朋友報讀訓練課程。他亦正計劃尋找內地投資者，長遠希望把Ballpark發展成連鎖品牌，在內地不同城市建分校，助更多內地棒球青年圓夢，他更希望學生提升技術後，更有信心以爭獎牌為目標，「希望日後在一些很高級的比賽甚至頒獎台上，可以見到內地或者香港球員，打棒球都可以引以為傲（proud）」。

相關字詞﹕棒球 大灣區

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