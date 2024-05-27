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1樓雜物起火 指濃煙應最致命 消防：華豐大廈部分防煙門被楔開

【明報專訊】佐敦華豐大廈上月發生三級火釀成5死40傷。消防處長楊恩健稱，調查專責小組已約見所有傷者及部分目擊者，並用立體掃描器重組大廈在火警前情况，以電腦軟件模擬火警起因，初步認為1樓雜物起火引致火警；他相信「最致命應該是濃煙」，部分樓層被楔開了防煙門，令濃煙沿樓梯上升至其他樓層，估計居民可能在吸入濃煙後暈倒甚至死亡。

過去一月發600張危險通知書

楊恩健昨日在無綫節目《講清講楚》表示，大火發生後，部門已立即調整現有巡查計劃，優先巡查商住用途的舊式樓宇，他透露過去一個月已巡查舊樓約2000次，發出約600張消除火警危險通知書，當中一半涉及阻塞走火通道的雜物，其餘主要屬防煙門被楔開。

被問到消防處曾在華豐大廈火警發生前約兩個月到場巡查，有否留意防煙門狀况，他表示當日巡查主要針對地舖消防改善工程進展，強調防煙門被楔開屬人為因素，難以得知何時打開，稱過往曾接到有關投訴，並已發出通知書。

政府將提修例，賦權消防處及屋宇署代未遵辦消防指示的業主進行工程，完成後再收費。楊恩健稱，目前有超過200幢逾10年未遵從消防安全指示的樓宇，主要涉及業主失聯或不在港，以致無法籌組法團，未能聘請消防顧問進行工程，政府將會優先處理；在引入新法例後，將加大相關委員會功能，評估為何長期未遵辦指示和消防風險，並訂立框架和評審機制，預料訂立框架需時約3個月。

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