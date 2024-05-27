保童會盼盡早恢復競投新服務資格 稱會方員工完成培訓 童樂居職員倍增

香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，現時童樂居員工大多是近兩年招聘，約有140人，較2021年增約1倍。她說以往職員未必了解童樂居兒童的特殊家庭背景，但現有兼職臨牀心理學家分析個案，教導如何認識兒童生理及心理需求，令員工的耐性及同理心提高。保會去年亦成立守護兒童學院，要求大部分員工須每年完成10小時培訓，而職工、技工及廚師等亦需完成5小時培訓，絕大部分保會員工已完成培訓。

新執委主席：續探索新服務 包括建新共融空間

被問保會何時能恢復參與競投營辦新資助服務，新上任的香港保護兒童會執行委員會主席李永誠說希望愈快愈好，保會作為市場主要營運機構之一，及有豐富服務經驗，期望政府盡快恢復讓保會競投新服務，以幫助更多有需要的人。

李永誠說未來會繼續探索新服務，例如在太子砵蘭街總辦事處上蓋興建新的共融空間，為有需要兒童或父母提供照顧、培訓及心理輔導，預計建成需時3至5年。

每半年向社署交報告 正等待意見

周舜宜說今年3月底已向社署提交報告，正等候進一步意見，「（例如）競投新服務方面，他們有沒有說想我們做多一點，給他們更多信心，可以讓我們重新競投一些新服務呢？」

李永誠提及隨着人手及服務增加、員工福利改善等，整體財政開支上升，且政府計劃削減大型社福機構一筆過撥款，保會無可避免會受影響，將針對財政不理想的服務作檢討。

政府正就強制舉報虐兒立法，李永誠強調保會支持立法，亦會提供最大支援給員工，包括邀請專業人士講解相關法律知識及責任，由守護兒童顧問為員工提供個案分析、處理手法、行為守則等。惟他希望政府能在立法後向業界提供更多指引，保護兒童之餘亦能保障員工不會誤墮法網。