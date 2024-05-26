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復康巴3線重整增客量 最快下月行新路線

【明報專訊】上月發表的審計報告指出，復康巴士固定路線服務用戶和乘客人次減少，惟輪候名單申請人數增加。昨日立法會政府帳目委員會討論有關事項，有議員質疑運輸署監管不力；當局稱已提出重整路線，最快6至7月實行，另第三季將推出新版應用程式，實時顯示復康巴士空位。

新應用程式實時見空位

最新一份審計報告發現，復康巴士固定路線於2019至2023年間，實際平均乘客人次減少近三成。穿梭兒童醫院、博愛醫院和屯門醫院3條路線的復康巴士，去年平均每次車程乘客少於一人，八成或以上車程無乘客。

選委界議員簡慧敏質疑，當局若一直檢視但無糾正，是否正是監管不足、效果不彰，促運輸署解釋。議員謝偉俊亦批評當局「唔好冇燈照住你哋就唔做嘢，到照住時就嗱嗱聲做嘢，為做而做或者為交功課而做」。

重整屯院博愛兒童醫院線

運輸署長李頌恩回應稱，已向營運商跟進服務人數較少的原因，營運商亦已提交3條低使用量路線的重整建議，包括屯門醫院線會多駛經青山公路鄰近區域，博愛醫院線服務範圍由元朗延申至天水圍，而兒童醫院線將服務九龍東重症病童宿舍，最快6至7月實行。

另外，工聯會陸頌雄質疑承辦商多年未推出第一版應用程式，「有無扣錢，無扣錢就扣，要求『回水』」，又說承辦商態度差，應予以譴責。李頌恩表示，曾推出第一期應用程式，但運作不穩定，承認不理想，第二期應用程式推出後將整體評估表現，檢視需要跟進的地方。

相關字詞﹕帳目委員會 運輸署 復康巴士

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