大埔公路沙田段擴闊下月竣工 分兩周日開新車道

大埔公路沙田段西面連接城門隧道公路與青沙公路，東面連接吐露港公路與大埔公路馬料水段，現時每逢早上繁忙時段雙向車流均非常繁忙，出現擠塞。

據土拓署文件，介乎沙田廣場近沙田鄉事會路至禾輋邨民和樓近火炭路之間長1.1公里的大埔公路，將於下月完成擴闊，來回各有3條行車線。該路段附近有多個沙田市中心大型商場及屋邨，包括偉華中心、新城市廣場、沙田廣場、瀝源邨、豐和邨及禾輋邨，提升道路車容量後料可紓緩塞車。

或6‧2開北行 6‧23開南行

署方於文件表示會於下月其中兩個車流量較少的周日開放擴闊後的新車道。

消息人士分析，下月與端午節及七一回歸紀念日相連的周日車流或較多，料會在6月首個周日，即6月2日開放新北行車道，其後再於第四個周日，即6月23日開放南行車道。

翻查資料，相關工程造價約27億元，曾預計2023年可完工，最終延至今年。政府估計，完工後可令馬料水至新城市廣場路段早上南行行車時間由現時20分鐘減半至約10分鐘。

隔音屏隔音罩料年內完成

至於餘下的隔音屏障及隔音罩工程，署方預計今年內完成，晚間非繁忙時間會實施臨時交通管理措施，以繼續安裝。署方會於午夜至早上6時暫時封閉部分北行車線；南行車道則於晚上11時至早上6時封閉。