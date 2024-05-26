3青年油麻地暴動罪成 官信1人或路過裁罪脫

3名罪成被告為高級文憑學生陳力圖（現25歲，下同）、廚師鄭子峰（28歲）和高級文憑學生何頌賢（25歲），還押至6月8日求情。經營網店的鍾子杰（32歲）暴動罪脫，當庭釋放。

有稱拍攝 官不信冒險「八卦」

陳力圖早前自辯稱，當晚與友人到旺角用膳和做足療按摩，好奇之下拍攝示威。暫委法官梁嘉琪反駁稱，警方當日發射29枚橡膠子彈及14發布袋彈等，現場猶如戰場，陳獨自走入暴動範圍，不見得支持「八卦」的說法；陳的手機一直放在褲袋，從無拍攝示威，唯一推論是陳意圖參與暴動，藉身處現場壯大聲勢。

鄭子峰自辯稱，當日前往廟街欲光顧色情場所，因腳患走路困難，走到窄巷後無法逃跑。梁官質疑鄭希望光顧色情按摩，若該區有示威，將影響他能否到達以取得服務，其說法難以理解。梁官稱，鄭案發前不久足踝骨折，若鄭與暴動者無關，難以明白為何要冒險走近暴動範圍。

脫罪者有顧客證上門裝家電

何頌賢自辯稱，當日打算買禮物及光顧色情場所，身上防毒面具是兼職卸貨之用，護目鏡則用於「水污染」科目實驗。梁官質疑，何供稱在大廈接受色情服務，離開時剛巧遇上示威者逃離，而呈堂電郵不見老師要求學生帶護目鏡，何的證供顯得堆砌。

鍾子杰自辯稱，當晚前往顧客廣東道住所交收智能家居用品，回程取車後被警員拘捕。該顧客以辯方證人身分作供，確認鍾曾上門送貨和安裝家電。梁官認為，辯方呈上網店訂單和WhatsApp對話支持鍾的供辭，證明他當日處理網店業務；鍾和顧客均說出安裝產品情節，證明可能在相關時間及地點安裝。

梁官提到，雙方早於2019年11月15日相約上門安裝，顧客主動提議時間和地點，鍾的說法可能是真，裁定其暴動罪不成立。

當晚圍捕引發的17宗暴動案未全部審結，最後一案牽涉11名被告，將於周四裁決。警方回覆稱，截至昨日，涉事213名被告當中，192名被告已裁定暴動罪成，其中159人判囚29至64個月，11人判入教導所，22人等候判刑。

【案件編號：DCCC 442/21】

明報記者

（反修例風暴）