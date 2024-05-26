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港聞二

渠蓋成畫路磚燈柱美化 林世雄：盼旅客體驗無處不旅遊

【明報專訊】運輸及物流局長林世雄昨在網誌稱，路政署去年初選定中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍3個高行人流量地點，美化社區街景，將路磚、燈柱、升降機，以及有蓋行人道和行人天橋天花、牆身和柱墩等，以配合地區特色的藝術點綴。林稱，盼美化街景可令市民及旅客體驗到國務院港澳辦主任夏寶龍提到的「香港無處不旅遊」。

林世雄指，路政署將中環港外線碼頭接駁南丫島、長洲和坪洲的4、5、6號碼頭重新設計，4號碼頭以淺藍色為主調，讓乘客感受「島嶼氛圍」；5號碼頭以長洲名物「平安包」和為港奪得奧運首金的滑浪風帆運動員李麗珊為設計元素；6號碼頭加入坪洲本地工業歷史，以牛皮廠和齒輪等圖案裝飾。路政署亦翻新碼頭範圍渠蓋，設計天星小輪背靠維港海岸線的彩色渠蓋。

大圍港鐵站主題河道郊野

至於大圍港鐵站，路政署以「城市河道」為主題，在村南道行人路、有蓋行人通道、行人天橋、相關升降機及路燈燈柱等，以貼圖或繪畫方式美化，展現新界東部與吐露港相連河道沿岸常見的鷺鳥生態。大圍站另一邊，美田路／車公廟路行人天橋的通道及橋身則以「躍動郊野」為主題，展現果子狸和豹貓等香港野生動物圖案。

荃灣路德圍以「荃灣圍村」為主題，以荃灣圍村歷史文化及建築特色為主題，美化路燈燈柱及花槽；路燈柱飾以圍村磚牆、瓦片頂和「裝飾性天花」設計；花槽裝飾模仿圍村庭院回望屋內的景象。渠蓋同樣經特別翻新，描繪附近一帶小動物，如赤腹松鼠和紅耳鵯在木棉花樹上情景。

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