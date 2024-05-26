曾任美中情局港華僑 認中國間諜料囚10年

馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）在香港出生，1968年移居美國檀香山（又譯火奴魯魯），1975年入籍美國，1982年加入中情局，翌年被派往海外工作，到1989年離職，之後前往上海工作，2001年定居夏威夷。美國司法部上周五發聲明，指馬玉清於認罪協議中承認，2001年3月應上海市國家安全局的情報人員要求，說服一名血親（當局列為「1號串謀者」）跟上海國安局人員在香港一間酒店會面，3日期間兩人向對方提供大量美國機密國防資料。上海國安局人員在最後一天給予「1號串謀者」5萬美元（約39萬港元）現金，由馬玉清點算確認，兩人並同意繼續協助上海國安局。司法部稱，該名馬玉清的血親在上海出生，後亦入籍美國，1967年至1983年為CIA工作，兩人都曾獲得可接觸最高機密的權限。

出賣線人情報諜報技術

聲明又指，馬玉清2003年應徵聯邦調查局（FBI）檀香山分局的合約語言學家工作時，FBI得悉他與中國情報當局的關係，於是藉聘用以方便對他展開調查。馬玉清在2004年8月至2012年10月受僱於FBI，其間經常影印和盜取機密文件，並帶到中國，回美時經常有數以千計美元現金和名貴禮物，例如高爾夫球棒。司法部聲明稱，馬玉清承認在2006年2月說服「1號串謀者」，提供上海國安局人員向馬玉清展示相中兩名人士的身分。起訴書提到，馬玉清提供的情報包括中情局線人和資產、保密通訊方式和諜報技術，又曾向假扮中國情報人員的FBI探員稱，希望「祖國」成功。

外交部：美方一貫污衊

根據馬玉清與當局達成的認罪協議，他須與美國政府合作，而協議提出對他最高判囚10年，法官有最終決定權。美國司法部2020年8月公布拘捕馬玉清時，中國外交部發言人回應，指「美方一貫對中方進行抹黑和污衊」。

（NBC/法新社/中央社/美國司法部）