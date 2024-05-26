曾任美中情局港華僑 認中國間諜料囚10年

【明報專訊】71歲在港出生男子馬玉清（圖）為美國中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）前僱員，涉為中國當間諜，上周五（24日）在夏威夷檀香山聯邦法院承認一項串謀收集或向外國政府提供國防資訊罪。該罪名可判囚終身，但他與當局達成認罪協議，按此提議判刑10年，預計9月判刑。
馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）在香港出生，1968年移居美國檀香山（又譯火奴魯魯），1975年入籍美國，1982年加入中情局，翌年被派往海外工作，到1989年離職，之後前往上海工作，2001年定居夏威夷。美國司法部上周五發聲明，指馬玉清於認罪協議中承認，2001年3月應上海市國家安全局的情報人員要求，說服一名血親（當局列為「1號串謀者」）跟上海國安局人員在香港一間酒店會面，3日期間兩人向對方提供大量美國機密國防資料。上海國安局人員在最後一天給予「1號串謀者」5萬美元（約39萬港元）現金，由馬玉清點算確認，兩人並同意繼續協助上海國安局。司法部稱，該名馬玉清的血親在上海出生，後亦入籍美國，1967年至1983年為CIA工作，兩人都曾獲得可接觸最高機密的權限。
出賣線人情報諜報技術
聲明又指，馬玉清2003年應徵聯邦調查局（FBI）檀香山分局的合約語言學家工作時，FBI得悉他與中國情報當局的關係，於是藉聘用以方便對他展開調查。馬玉清在2004年8月至2012年10月受僱於FBI，其間經常影印和盜取機密文件，並帶到中國，回美時經常有數以千計美元現金和名貴禮物，例如高爾夫球棒。司法部聲明稱，馬玉清承認在2006年2月說服「1號串謀者」，提供上海國安局人員向馬玉清展示相中兩名人士的身分。起訴書提到，馬玉清提供的情報包括中情局線人和資產、保密通訊方式和諜報技術，又曾向假扮中國情報人員的FBI探員稱，希望「祖國」成功。
外交部：美方一貫污衊
根據馬玉清與當局達成的認罪協議，他須與美國政府合作，而協議提出對他最高判囚10年，法官有最終決定權。美國司法部2020年8月公布拘捕馬玉清時，中國外交部發言人回應，指「美方一貫對中方進行抹黑和污衊」。