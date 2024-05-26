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港聞二

房協地盤工人追薪 涉款2000萬

【明報專訊】觀塘安禧街房協居屋「朗然」地盤昨傳出拖欠工人薪金，約30名工人在地盤聚集追討欠薪，有工人指拖糧或涉逾百工人，涉款估計約2000萬至3000萬。房協昨回覆稱，正與項目總承建商保華建築了解事件，對方已承諾跟進並盡快處理。本報亦向保華建築查詢事件，暫未有回覆。

房協稱總承辦商保華允跟進

昨早9時許，涉事地盤有工人展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布，稱自4月起被拖糧。地盤二判工人廖先生稱，薪金被「一天拖一天」，至今已被拖糧50多天，「每天都說明天、後天」，形容不少工人有交租及養家壓力，是「手停口停」，「一家大小靠我哋養，無糧出畀我，點樣搞？」他說前日曾到勞工處要求介入，獲安排6月18日與資方商討，據他了解部分工人已找其他工作。

勞工處稱，前日接獲有關地盤約10名建築工人追討欠薪，該處會聯繫僱主及承判商，協助解決工友的欠薪聲請。

香港建造業分包商聯會會長伍新華稱，有地盤出現欠薪已有一段時間，形容狀况「嚴峻」，「拖欠三四個月很普遍」，甚至有地盤半年無法出糧、尾數拖幾年。

議員料付款保障條例未必有用

立法會選委界議員林筱魯表示，觀察到最近建築商的現金流「都是緊的」，或令現有工程項目進度拖慢，加上目前不少發展商「慢下來」，較少新工程推出，以及融資成本高，令承建商資金上有壓力。他亦提到政府即將推出《建造業付款保障條例》，但認為未必可以解決到業界面對的問題，舉例業界依賴顧問公司監管工程的進度和質量，再按情况「簽紙放錢」，但相關專業的人手緊張，亦會導致工程延誤。

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