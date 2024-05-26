同農莊兩月兩走失 擋車遊邨闖路軌 鴯鶓天水圍半日遊

昨早7時許，警方接獲多個報案，指天水圍天秀路及天影路交界發現疑似鴯鶓。網上片段所見，鴯鶓在天水圍出沒期間險象環生，牠曾在馬路上奔走，有貨車迎面駛至，及時收慢，未有撞到牠；另有相片拍攝到，鴯鶓在輕鐵到站時闖入路軌。鴯鶓亦曾在屋邨徘徊，步入花槽內，引來市民觀看及拍攝。警方、漁護署及愛協督察在附近搜索，至10時許接獲濕地公園職員報案，指鴯鶓進入濕地公園。愛協最終在11時許在濕地公園一個後備停車場固定鴯鶓，初步檢查鴯鶓沒有受傷，由漁護署載走。事件列流浪動物發現，無人受傷，亦沒有任何財物受損。

漁署帶走 健康無礙表面擦傷

漁護署表示，鴯鶓被送往該署動物管理中心接受觀察，經獸醫初步檢查後，該鴯鶓除了身上有少許表面擦傷外，健康情况尚可，會跟進調查有關個案。漁護署又指，上月曾走失鴯鶓的流浮山農莊屬私人持有，並不開放予公眾付費入場，不受《公眾衛生（動物及禽鳥）（展覽）規例》監管，並無需申領相關展覽牌照，目前亦無持有展覽牌照的處所飼養鴯鶓。

愛協督察梁楚烽稱，昨早接報到場，「兜了一圈都沒有發現」，最後經過濕地公園時，被公園職員截停其車，告知鴯鶓在公園內。他指當時見到鴯鶓表面無受傷，他們與公園職員及警員以圍欄圍住牠，再看準時機用套索捕捉牠。梁指，鴯鶓起跑加速較快，提醒市民如在街上再發現鴯鶓時不要走近，以免牠突然起跑撞向路人，亦不要圍住牠，以免牠受驚起腳誤傷路人。

鴯鶓別名澳洲鴕鳥，屬澳洲原生物種。根據台灣新竹市立動物園網頁，鴯鶓為地球上體型第二大鳥類，僅次於鴕鳥，其翅膀已退化，不會飛，奔跑時速可達48公里。

別名澳洲鴕鳥 奔跑時速48公里

香港觀鳥會總監余日東說，涉事鴯鶓並非野生，習性視乎如何飼養而有變化，難從外觀判斷是否成年。他提醒在「非原生地點」發現「非原生動物」，可能對當地生態系統構成風險及影響，盼飼養人妥善管理有關動物。