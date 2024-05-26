被指太多盛事欠清晰定位 楊潤雄：針對不同客群

【明報專訊】政府上周公布本港下半年盛事年表，全年本港將舉辦逾210項盛事，被學者及立法會議員質疑盛事太多憂「碎片化」，建議要有清晰定位。文體旅局長楊潤雄昨在電台節目稱「不同盛事針對不同客群」，認為香港作為開放型城市，不宜只辦一類活動。至於會否為盛事設關鍵績效指標（KPI），楊說當局有要求申請政府資助的活動機構分析參與人數及遊客平均消費額等數據，會視乎今年盛事情况再考慮。
楊潤雄昨在商台《政經星期六》表示，盛事清單有不同類型，部分與文化體育有關，亦有商務味較重的會議或展覽，也有屬節慶類的煙花匯演等，不同旅客可按各自興趣自行選擇，形容香港要成為「盛事之都」，更需吸引多類型旅客。
楊又說，判斷活動成效除了數字，亦要看活動潛在帶來的影響力。他舉例，財經相關活動可吸引世界知名財經專家來港，活動本身對香港已是「地位的象徵」；而相關活動獲世界各地轉播或報道，對香港亦有宣傳作用。
稱旅客會否消費繫於業界求變
主持問及新加坡旅客人均消費額約1900美元，本港旅客人均消費僅約530美元，楊潤雄回應稱，相信訪港客消費額會一直提高，旅客會否來港消費則視乎本港餐飲業界等有否新變化；而香港地理上鄰近內地，內地客未必過夜及長時間留港，致人均消費與其他地方有別，整體對旅遊發展有信心。
國務院港澳辦主任夏寶龍早前在北京會見楊潤雄時，提到香港旅遊業要積極求變，樹立「無處不旅遊」理念。楊昨形容相關理念「是一個鼓勵」，意指「香港遍地都是寶，都是可以吸引旅客的景點」，問題是能否發掘、做好配套，能否做好宣傳，讓旅客有良好旅遊體驗。
「無處不旅遊」需普遍市民好客
楊又稱，落實「無處不旅遊」要逐步推動及做好配套，亦要重視居民與旅客體驗，若旅客去到很擠擁「沒好的感受」，或過分影響居民，引起居民與遊客衝突，「都不是我們想見到的」。他又提出，當香港四處都可以是景點，香港更要展示「好客之都」的態度，除了服務業，普遍市民亦應有這此精神。
展城寨布景選址不易 或AR
電影《九龍城寨之圍城》入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，政府早前透露當局正與拍攝方商討還原部分布景作展覽，楊潤雄昨稱正商討安排，但要覓得合適選址不易，選址要具一定要求，包括不偏僻、交通方便，且具足夠空間，與電影票房未必有直接關係。他說，實際展出形式不限於「搭景」，不排除用擴增實境（AR）等科技，以混合模式展示。