被指太多盛事欠清晰定位 楊潤雄：針對不同客群

楊潤雄昨在商台《政經星期六》表示，盛事清單有不同類型，部分與文化體育有關，亦有商務味較重的會議或展覽，也有屬節慶類的煙花匯演等，不同旅客可按各自興趣自行選擇，形容香港要成為「盛事之都」，更需吸引多類型旅客。

楊又說，判斷活動成效除了數字，亦要看活動潛在帶來的影響力。他舉例，財經相關活動可吸引世界知名財經專家來港，活動本身對香港已是「地位的象徵」；而相關活動獲世界各地轉播或報道，對香港亦有宣傳作用。

稱旅客會否消費繫於業界求變

主持問及新加坡旅客人均消費額約1900美元，本港旅客人均消費僅約530美元，楊潤雄回應稱，相信訪港客消費額會一直提高，旅客會否來港消費則視乎本港餐飲業界等有否新變化；而香港地理上鄰近內地，內地客未必過夜及長時間留港，致人均消費與其他地方有別，整體對旅遊發展有信心。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前在北京會見楊潤雄時，提到香港旅遊業要積極求變，樹立「無處不旅遊」理念。楊昨形容相關理念「是一個鼓勵」，意指「香港遍地都是寶，都是可以吸引旅客的景點」，問題是能否發掘、做好配套，能否做好宣傳，讓旅客有良好旅遊體驗。

「無處不旅遊」需普遍市民好客

楊又稱，落實「無處不旅遊」要逐步推動及做好配套，亦要重視居民與旅客體驗，若旅客去到很擠擁「沒好的感受」，或過分影響居民，引起居民與遊客衝突，「都不是我們想見到的」。他又提出，當香港四處都可以是景點，香港更要展示「好客之都」的態度，除了服務業，普遍市民亦應有這此精神。

展城寨布景選址不易 或AR

電影《九龍城寨之圍城》入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，政府早前透露當局正與拍攝方商討還原部分布景作展覽，楊潤雄昨稱正商討安排，但要覓得合適選址不易，選址要具一定要求，包括不偏僻、交通方便，且具足夠空間，與電影票房未必有直接關係。他說，實際展出形式不限於「搭景」，不排除用擴增實境（AR）等科技，以混合模式展示。