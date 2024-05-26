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多啦A夢135雕塑 7月駐尖沙嘴 收費區播港主題動畫 首周門票速罄現炒賣

【明報專訊】多啦A夢展覽相隔12年再臨香港。「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）將於7月13日至8月4日舉行，於尖沙嘴展出共135組立體雕塑，包括12米高的巨型充氣多啦A夢，以及60個不同造型的一比一原大雕塑。展覽分免費及收費區，首周門票昨早11時開售，6小時後售罄；3000份售價320元門票連徽章套裝更於10分鐘內全數售出，網上二手拍賣平台即出現炒賣，較原價貴逾百元。

昨快閃西環

市民興奮遠觀

主辦單位昨早舉行傳媒預覽，數十隻多啦A夢快閃西環，吸引大批市民到場。由於預覽只限傳媒和獲邀嘉賓參觀，市民只能在旁「打卡」，但興致未減。西環街坊鍾太從社交平台看到雕塑展出，即前來觀賞，「見到好開心，但有得入內會仲開心」。她自小喜歡多啦A夢，尖沙嘴正式展出時必會再「打卡」，亦不排除購票參觀收費展區。

另一名多啦A夢粉絲鍾先生亦從網上看到快閃消息，與女兒前來拍照；又透露晚上會到尖沙嘴看多啦A夢無人機匯演。他期待展覽成為親子活動去處，稱一家人都喜歡多啦A夢，自己則對「法寶」最感興趣，為現實世界帶來幻想。

主辦方AllRightsReserved創辦人林樹鑫說，12年前舉辦「多啦A夢誕生前100年祭」時香港反應熱烈，影響整個亞洲，故今次以香港為巡迴特展首站報答。至於展覽人流，他稱不估算。

海旁免費區 12米多啦坐镇

多隻多啦A夢7月中旬至8月初正式展出，星光大道的免費户外展區會設全球最高的12米巨型多啦A夢充氣裝置，以漫畫家造型亮相，手持畫筆戴上畫家帽，紀念作者藤子．F．不二雄誕生90周年；另有34個多啦A夢及10名親友的原大雕塑。

原創動畫6分鐘 設沉浸空間

收費展區設於K11 Musea 6樓，佔地過萬呎，獨家放映ARR原創、多啦A夢動畫製作公司為香港度身訂做的動畫，全長6分鐘，以胖虎來港開演唱會為主題，並使用全新法寶「100%朋友召喚鈴」。展館另設沉浸式體驗空間及互動裝置，亦展出多幅官方授權原畫復刻作品及17組首次展出的雕塑。

首周以外門票明開售

收費區門票於網上訂票平台Klook發售，一般票價150元，4至11歲為120元，3歲或以下免費。首周門票及限量3000套的門票連徽章套裝均售罄，其餘日子門票明日（27日）早上11時起發售；大會另預留門票於展覽會場現場發售。

另外，全球首場多啦A夢無人機匯演昨晚舉行，文體旅局長楊潤雄昨於商台《政經星期六》被問及政府未協助宣傳匯演、活動亦無納入盛事年表時稱，活動由私人機構籌辦，未納年表是配合主辦方宣傳安排，政府在人流管制、選址、交通等有協助，而展覽已納入盛事年表。

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