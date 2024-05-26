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七成劏房租賃未上報 議員促落實登記制

【明報專訊】涉及全港逾10萬劏房租務管制的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》2022年1月實施，規定業主於法定時間內，就其出租劏房提交「租賃通知書」（表格AR2），以及規定劏房業主不得濫收水電費，並需提供繳費單副本和帳目等。政府最新數據顯示，至今只收到約3.1萬份租賃通知書，即約七成劏房業主未提交。有立法會議員認為進展未如理想，促當局盡快落實劏房登記制度，同時考慮加重濫收水電費罰則。

有業主未上報判罰款

劏房租管實施接近兩年半，《條例》規定規管租賃的業主須在租期開始60日內，提交填妥的租賃通知書，通知差餉物業估價署有關租賃詳情。房屋局及差估署回覆本報查詢稱，至今年5月中已處理31,764份表格AR2，其中26,964份有效。至於近月劏房業主涉違反《條例》相關規定被成功檢控個案亦趨增，本月中旬便有11名業主因違例被判罰款，所涉罪行包括沒在規管租賃的租期開始後60日內，向差估署長提交租賃通知書、要求租客支付不屬《條例》所准許的款項。《條例》生效起至本月中已成功檢控266宗個案，共涉229名劏房業主，罰款400至18,600元，總罰款共482,010元。

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯鄭泳舜表示，逾7萬劏房的業主未提交表格AR2，代表相關租戶權益未受妥善保障，促請當局盡快落實登記制度。對於過去兩年檢控個案成效，他認為政府有需要因應今次全面處理劏房問題的契機，一併檢討《條例》，加重罰則以收阻嚇作用。

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