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消息：太空艙規管已夠 擬不納劏房規管

【明報專訊】政府跨部門「解決劏房問題」工作組預計8月就劏房居住環境最低標準、取締不符最低標準劏房等，向特首提交報告。消息稱，經多月內部討論及與不同持份者溝通，政府傾向不考慮把「太空艙」納入劏房規管範圍，認為該類處所現時受《牀位寓所條例》及《旅館業條例》規管已足夠，倘納入恐令劏房最低居住面積難推行。房屋局回應本報查詢稱，工作組會小心訂定劏房規管範圍和考慮與現行法例是否相容。測量師學會反對太空艙納入劏房規管，擔心引起混亂，相信現有法例足以規管。

倘納規管 或因太細全需取締

綜合與工作組會面的團體、政黨代表回應及政府消息，工作組於內部討論和聽取持份者意見時，未有具體提及太空艙；政府亦偏向認為太空艙屬旅館短暫居住用途，現已受旅館或牀位寓所條例規管，毋須另增新法例。政府消息人士稱，太空艙是否納入劏房規管，需就個別情况審視；日本太空艙被視為「摩登牀位」，因要儲存私人物品而裝門及可上鎖，實際上不算是「房間」。

房屋局長何永賢早前接受本報訪問，提到合規劏房單位最低面積，「暫時8至10平方米，或是11平方米（約118平方呎）都有建議」。據了解，政府關注倘面積細小的太空艙納入劏房規管，有可能需全部取締，這明顯和現時牀位寓所條例有牴觸。

本報向房屋局查詢工作組會否研究規管太空艙，以及會否因該類處所面積太細而需全面取締，房屋局回應稱，實施分間單位租管的《業主與租客（綜合）條例》第IVA部對分間單位定義較寬闊，界定為組成建築物單位一部分的處所，因而涵蓋包括房間、板間房、天台屋、平台屋、閣樓、牀位、太空艙等。而截至5月中，約614份租賃通知書屬板間房、天台屋、平台屋、閣樓、牀位及太空艙，但太空艙數目無再細分。

現受牀位例旅館例規管

房屋局表示，工作組在組長副財政司長黃偉綸和副組長房屋局長何永賢領導下，相關政策局及部門過去大半年就訂立劏房居住環境的最低標準、取締不符最低標準劏房等作多次內部討論，因應現行法例（包括《牀位寓所條例》）就各類居住用途處所的規管，工作組會小心訂定劏房規管範圍和考慮是否與現行法例相容。

民政事務總署回應查詢稱，如太空艙經營模式符合牀位寓所和旅館定義，須領相關牌照；由於兩項法例均為確保處所符合樓宇及消防安全標準，因此已獲發牀位寓所牌照的處所，不重複受旅館業條例規限。

民政事務總署轄下牌照事務處於去年全年及今年第一季，針對無牌經營牀位寓所巡查分別85次及16次，發現其中一個處所涉嫌無牌經營牀位寓所，牌照處正調查，如有足夠證據會檢控。

測量師會：被視旅館 納入不合理

香港測量師學會會長林家輝表示，太空艙在日本為膠囊旅館，至於本港亦因有兩項法例規管，向來被視為供旅客入住，若納入劏房規管不合理，學會不會支持，更擔心引起混亂，「太空艙不是分間單位」。

立法會房屋事務委員會副主席、民建聯鄭泳舜稱，現時牀位寓所條例針對太空艙規管有改善空間，當局可再探討如何配合落實劏房規管。

明報記者 黃偉超

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