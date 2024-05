李家超說,今年3月出席查良鏞百年誕辰紀念活動開幕禮,兩個月後再出席查良鏞創辦的《明報》65周年酒會,別具意義。他說,《明報》創辦初期只是四開一小張的小型報章,查良鏞當時在頭版寫下發刊詞「公正、善良、活潑、美麗」,形容《明報》現已是香港有廣泛讀者群的主要報章。

李引述查良鏞曾說過,他在主持《明報》工作時經常引用著名報人C.P. Scott的名言:Comment is free, but facts are sacred,有人譯為「事實不可歪曲,意見大可自由」。李說,香港是自由開放的國際大都會,傳媒生態蓬勃,意見多元包容,就如查良鏞所寫發刊詞所述,「活潑、美麗」,要維持這種澎湃活力,需專業新聞界做到「公正、善良」。

張聰表示,《明報》將一如既往,就資訊新聞提供、輿論建言分享,盡傳媒職責;而在網絡社群媒體、虛假信息、西方主流媒體依然充滿傲慢與偏見的當下,《明報》將秉承精確、真實、理性及獨立精神,堅守傳媒崗位,與香港廣大讀者一起見證國家崛起及民族復興。

張聰強調,《明報》一直以不偏不倚、「意見大可自由,事實不容歪曲」、「是其是,非其非」方針,報道時局世情,並提供事實信息及真誠意見。

《明報》酒會昨午假中環四季酒店舉行,主禮嘉賓包括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東,與署理財政司長黃偉綸、立法會主席梁君彥及行政會議召集人葉劉淑儀一起上台祝酒。會場放置《明報》過去出色報道版面的展板,展示香港及《明報》發展歷程,吸引嘉賓駐足觀看及「打卡」。

酒會亦有不同黨派及社團領袖、商界翹楚、勞工界代表、教育界及文化界精英、傳媒及影視界友好,以至多國駐港領事館代表出席,各方聚首一堂交流,充分體現《明報》的多元包容。

圖:李紹昌、曾憲宗、馮凱鍵、黃志東、楊柏賢、賴俊傑、蘇智鑫、鍾林枝