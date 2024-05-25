李家超說，今年3月出席查良鏞百年誕辰紀念活動開幕禮，兩個月後再出席查良鏞創辦的《明報》65周年酒會，別具意義。他說，《明報》創辦初期只是四開一小張的小型報章，查良鏞當時在頭版寫下發刊詞「公正、善良、活潑、美麗」，形容《明報》現已是香港有廣泛讀者群的主要報章。

李引述查良鏞曾說過，他在主持《明報》工作時經常引用著名報人C.P. Scott的名言：Comment is free, but facts are sacred，有人譯為「事實不可歪曲，意見大可自由」。李說，香港是自由開放的國際大都會，傳媒生態蓬勃，意見多元包容，就如查良鏞所寫發刊詞所述，「活潑、美麗」，要維持這種澎湃活力，需專業新聞界做到「公正、善良」。

張聰表示，《明報》將一如既往，就資訊新聞提供、輿論建言分享，盡傳媒職責；而在網絡社群媒體、虛假信息、西方主流媒體依然充滿傲慢與偏見的當下，《明報》將秉承精確、真實、理性及獨立精神，堅守傳媒崗位，與香港廣大讀者一起見證國家崛起及民族復興。

張聰強調，《明報》一直以不偏不倚、「意見大可自由，事實不容歪曲」、「是其是，非其非」方針，報道時局世情，並提供事實信息及真誠意見。

《明報》酒會昨午假中環四季酒店舉行，主禮嘉賓包括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東，與署理財政司長黃偉綸、立法會主席梁君彥及行政會議召集人葉劉淑儀一起上台祝酒。會場放置《明報》過去出色報道版面的展板，展示香港及《明報》發展歷程，吸引嘉賓駐足觀看及「打卡」。

酒會亦有不同黨派及社團領袖、商界翹楚、勞工界代表、教育界及文化界精英、傳媒及影視界友好，以至多國駐港領事館代表出席，各方聚首一堂交流，充分體現《明報》的多元包容。

圖：李紹昌、曾憲宗、馮凱鍵、黃志東、楊柏賢、賴俊傑、蘇智鑫、鍾林枝