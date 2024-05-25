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港聞

港聞二

上年度私樓供應超預期1400伙

【明報專訊】政府昨日公布，2023至24年度私人房屋土地實際總供應約15,410個單位，高於今年2月公布該年度回顧時預計的14,000個單位，主要受惠於該財政年度第四季毋須修訂地契的私人發展項目。

實際總供應亦超過年度供應目標12,900個單位約兩成，並已計及該年度的所有政府賣地、市區重建局項目，以及私人發展／重建項目帶來的私人房屋土地供應。

較年度目標多兩成

房屋局上月底公布，截至今年3月底未來3至4年一手私樓供應料達11.2萬伙，按季多3000伙或2.7%，連續兩季創新高，其中已落成但未售出單位，按季多1000伙，增至2.1萬伙；而期內建築中單位按季減1000伙至7.9萬伙，但已預售單位則由去年第四季9000伙跌至今年首季7000伙，令建築中但未售出單位增至7.2萬伙，按季多1000伙，均為歷史新高。

未來三四年料維持高水平

房屋局稱，政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅預計供應量將維持在較高水平。截至今年3月底已批地可隨時動工單位涉約1.9萬伙，按季多1000伙；而今年首季私樓動工量為4300伙，按季減22%，但較去年同期2300伙增87%，而期內私樓落成量5000伙，較去年第四季3800伙多32%。

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