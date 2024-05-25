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港聞

港聞二

冒充身分撤器官捐贈 47歲設計師囚4月

【明報專訊】政府2022年起研究與內地建立恆常器官移植互助機制，及後本港取消器官捐贈登記數字急增。48歲男設計師涉盜用他人資料取消登記，受審後被裁定兩項刑事損壞罪成，還押至昨天判刑。辯方求情稱，被告是骨髓及器官捐贈者，出於好奇才犯案。裁判官崔美霞批評被告嚴重損害公眾利益，法庭不容許有人因好奇而毫無意義地測試、任意損壞系統，判被告監禁4個月。

求情稱情緒低落有悔意 官拒納

被告霍英圻（現48歲）於去年5月23日利用不同名字和身分證號碼嘗試取消登記，被裁定兩項刑事損壞罪成。辯方求情稱，被告於1997年完成理大電機高級文憑，曾在銀行負責系統工作，樂於助人及一直奉公守法，並需要照顧年長親人。辯方又稱被告當時在網上言論和好奇心驅使下測試系統，並非針對政府，事件沒導致系統資料損失，他對受影響者及牽連到胞弟被捕致歉。雖然被告不認罪，但他在審訊承認大量事實，還押亦已是重大教訓。

崔官引述背景報告及求情稱被告感染新冠肺炎後情緒低落，他失眠和想求證之下觸犯法例，非早有預謀，已有悔意，望法庭判處監禁以外刑罰。

不過，崔官指出，損壞器官捐贈登記名冊是損害公眾利益，被告曾從事多份工作，具人生閱歷，理應知悉。對於被告因好奇而使用別人資料取消登記，崔官表示難以理解，又指此舉影響香港最有需要移植器官的病人，故不容許任意損毁系統。

崔官認為本案嚴重，被告以不同人士資料重複犯案，即使初犯亦適宜判監，求情陳辭不構成減刑因素，兩罪各判監4個月，同期執行。

【案件編號：ESCC 2634/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 刑事毀壞 器官捐贈登記名冊 器官移植互助機制

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