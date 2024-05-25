教師學習團22：30宵禁 最新武漢團發放備忘 有團員稱禁足酒吧

「不擅自離隊，不單獨行動」

以往教育局舉辦的學習團不設宵禁，本報取得新一份用於本周武漢團的「學員備忘」，新增要求團員在晚上10時半或之前返回下榻酒店，並在學習團期間聆聽指示緊隨大隊，「不擅自離隊，不單獨行動」。備忘亦提醒，教育局會嚴肅跟進教師違法或失德行為，「學員須為個人行為承擔法律責任」。

教師：召妓風波後新增要求

早前一名中學男教師赴武漢考察後，未隨團在本月11日返港，最先網傳他因召妓被捕，其後被指在當地足療店遭公安帶走，協助調查。事發後首個學習團本周三（22日）出發，同樣前往武漢考察4天。隨團的教師A昨向本報表示，教育局上月底辦簡介會時，尚未限制團員須於晚上10時半返回酒店，事發後才在「學員備忘」新增要求。

教師A稱，團員在考察期間會分組，各設教師組長，現由組長每晚確認組員有否返抵酒店；又透露教育局人員曾提醒全團逾百名教師不得前往酒吧等地點。他稱，每天行程至傍晚6時許才結束，其後須自費乘車外出用膳，認為局方的宵禁時間「太早」，令團員「沒空間」飯後遊覽城市，了解市貌，建議將宵禁時間延至午夜12時。

教工會主席黃建豪稱，新入學教師在爭議事件後均非常警覺，會特別小心選擇到訪的場所，相信不會發生同類事件，但他可理解教育局新設宵禁的做法，認為宵禁定於晚上10時半「算是合適」。

教局：冀團員適當休息 準備翌日學習

教育局昨回覆本報稱，學習團活動至每天下午約5時完結，團員其後可自由活動及用膳，建議他們課後「避免單獨外出」。至於新增宵禁要求，局方解釋，「用意在於希望團員能適當休息，為第二日的學習作好準備」。