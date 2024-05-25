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港聞

港聞二

黎：若特朗普連任 《蘋果》美加訂閱增 談「12港人」 籲外國政要幫忙

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨天踏入第83日審訊，控方繼續播片，黎智英在2020年10月的訪談節目稱，他不認為時任美國總統特朗普「反中」，對方只是想解決中國與自由世界價值觀差異的問題並順應美國民情，因新冠疫情影響美國人對中國的觀感。黎預計若特朗普連任，會令更多人關注內地對美加地區的影響，間接令《蘋果》的美加訂閱人數上升，「對我嚟講係會有一個好處」。

庭上播放2020年10月15日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，嘉賓為美國前副國防部長Paul Wolfowitz，黎提到「12港人」被內地拘留一事，稱港人應支持他們，盡可能引起國際關注，使中共感受到壓力，將12人釋放或轉交香港。黎又向外國政要和市民喊話，請求他們幫忙。

「特朗普當選，港府會謹慎」

10月22日節目則邀請《華爾街日報》論壇版作家Jillian Melchior，被問到美國總統大選前夕港府會否打擊示威活動和《蘋果日報》，黎稱因香港市民懼怕《國安法》，已沒有示威；至於《蘋果》，黎指若拜登當選便可能會發生，但若特朗普當選，港府可能會較謹慎應對。

稱主流傳媒無報拜登醜聞

不公「甚於假新聞」

同月29日節目中，有觀眾問黎如何看待特朗普將不利自己的消息標籤為「假新聞」，黎指無可否認假新聞存在，特朗普有時「講嘢快過頭、唔啱、唔準確」，但指很多主流傳媒無報道拜登父子的醜聞，十分不公，比假新聞嚴重。黎認為若特朗普連任，對方會繼續其對華主張，令更多人關注香港、內地和美國3方面的關係及內地對美加的影響，如此《蘋果》在美加地區的訂閱人數或會上升。他不覺得特朗普「反中」，只是順應美國民情。

指拜登勝選港人遺憾

泛民總辭議會「剩一種聲音」

11月5日節目播放時拜登已勝選，黎指普遍港人對結果遺憾，其間亦談及港台時任編導蔡玉玲因車牌查冊被捕，指愈做次要的事，逮捕力度更大，目的是威嚇市民；11月12日節目討論當時4名立法會議員的資格被取消引致泛民總辭，黎指議會將剩下一種聲音，猶如「在法治蓋上最後一顆釘」。他又稱《蘋果》在恐懼中營運，警方之所以未對《蘋果》行動，是要展示仍有言論自由，待時機成熟再取締。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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