女總督察有望獲選載荷專家

【明報專訊】國家載人航天工程辦公室2022年10月首次在港澳地區選拔載荷專家，事隔一年半，據悉本港警隊女總督察黎家盈（圖）有較高機會入選，她擁有電腦及資訊科技相關博士學位，曾在保安局工作。創新科技及工業局回覆稱，特區政府對有來自香港的候選人進入選拔的最後環節（「定選」）感鼓舞，會與內地相關單位保持密切聯繫，適時向公眾交代。
持IT博士學位 曾保安局工作
創科局長孫東日前表示，正等候內地確定載荷專家最終人選，暫未知具體公布日期，相信很快有好消息公布，有信心香港至少有一人入選。孫東本月接受報章訪問時稱，香港共有120人報名參與選拔，約40人進入「初選」，10多人進入「複選」，有多於一人進入最終的「定選」。載人航天工程副總設計師、全國政協委員楊利偉3月接受訪問時提到太空人選拔，透露「有港澳的備選對象，可能會有一到兩位」。
翻查資料，十多位香港候選人通過載荷專家選拔初選，分別來自政府部門、醫管局、大學及其他機構和企業，去年6月赴北京複選前，曾與特首李家超等官員見面，政府新聞處當時發布拍攝到部分候選人背影的照片，見到至少有3名女候選人。據悉，黎家盈為其中一人，有份到北京受訓。
根據創科局網頁，載荷專家為航天員按任務分類的其中一種，是指在太空站做科學與應用研究等實驗工作的科研人員。在太空飛行任務中，載荷專家主要負責展開太空實驗研究、操作和使用太空實驗設備、配合飛行乘組其他航天員展開站務管理等日常工作。