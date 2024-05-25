訛稱火警困𨋢企跳 消防隊目罪成 一小時三向處方報假案 官:損聲譽須判阻嚇刑罰

被告劉浩殷（現年46歲）現已停職。裁判官屈麗雯裁決時表示，消防處2023年5月17日在一小時內接獲3次報案，報案人分別指稱在東區醫院附近聽到火警警報、有人困於筲箕灣一幢住宅大樓的升降機，以及有人在筲箕灣一商場的高處危坐，惟消防員到場發現均是虛報，並在企跳個案中定性為惡意虛報。

致電消防處內部號碼

辯方爭議報案人身分，屈官指報案人使用的電話號碼，登記人是被告，加上報案人致電消防處一個內部且非公開的電話號碼，除了消防員以外，一般市民難以知悉該號碼，故裁定被告是報案人。

辯方另指被告是「善意虛報」，即他是誤以為當時發生火警及企跳等。屈官拒絕接納辯方說法，指被告報案後拒絕留下聯絡方法，與善意幫助的做法相違。

官拒接納「善意虛報」

屈官續稱，出勤消防員到場後均有調查，例如向在場人士查問、由25名消防員大範圍地氈式搜索是否有企跳等，沒有迹象顯示個案有可能發生，故裁定被告明知而虛報火警，裁定3項虛報火警罪成。至於浪費警力罪，由於控方未能證明如何浪費警力，裁定該罪不成立。

求情稱失工作 官：咎由自取

辯方求情提及，被告初犯，是家中經濟支柱，需負擔兒子留學英國的學費，定罪後將失去工作、長俸及退休金，形容被告「將來日子都幾慘情」，冀法庭判緩刑。

屈官聽罷求情後表示，無證據反映被告因何動機犯案，但從他在一小時內連續虛報已可推論其動機不良，更浪費大量人力物力。屈官直斥被告身為消防員本應以身作則，不應虛報火警，以免影響真正有需要的市民；被告行為不但有損消防員聲譽，更打擊處方一直教育公眾切勿虛報火警的努力，被告因本案丟失工作亦屬咎由自取。屈官明言須判處阻嚇式刑罰，惟需時考慮，押後判刑。

【案件編號：ESCC 2531/23】