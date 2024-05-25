有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不

籲弘揚齊心建港情懷

李家超說，在中華民族復興、香港實現由治及興的新征程上，傳媒不單是記錄者、見證者，更應該擔任參與者、推動者，以準確全面的資訊、不偏不倚的報道等，為社會營造積極進取的氛圍。

他引述國家主席習近平於2022年七一重要講話提到的「四點希望」，其中提及希望全體香港同胞，大力弘揚以愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

李家超指出，同一個場景、拍攝的角度不一樣，便可將原本用盾牌保護市民的警察，變成看起來用盾牌驅趕市民的警察。他稱，用幾個片段堆砌起來，就可編造與真相不符的故事，當別有用心的人只是公開截圖，就言之鑿鑿，要有所警惕，沒有看到的那部分可能才是真相。他又稱，傳媒的行業專業，任重道遠，必須向以偏概全說不、向誤導說不、向「唱衰」說不。

指不同角度可編造假故事

他表示，面對世界百年未有的大變局及香港社會經濟發展的轉型期，傳媒要不斷靈活應變、精益求精，積極開闢發展新領域，並在變局中把握機遇，主動進取及激發創新活力，要做到「求變、不怕變、不妄自菲薄，發揚自強不息、善拼敢贏的優良傳統」。