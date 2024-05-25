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港聞二

有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不

【明報專訊】行政長官李家超昨日出席《明報》創刊65周年酒會致辭，稱傳媒影響力大，故恪守行業專業特別重要，要以事實為依歸、不偏不倚，幫助市民明辨真偽，必須「向以偏概全說不、向誤導說不、向唱衰說不」。他又說，有信心專業傳媒機構會透過筆鋒讓市民了解更多有關國家及香港的良好發展，鼓舞社會奮發向上，大力弘揚齊心建港、愛家、愛港、愛國情懷，為香港帶來正面的社會氛圍。

籲弘揚齊心建港情懷

李家超說，在中華民族復興、香港實現由治及興的新征程上，傳媒不單是記錄者、見證者，更應該擔任參與者、推動者，以準確全面的資訊、不偏不倚的報道等，為社會營造積極進取的氛圍。

他引述國家主席習近平於2022年七一重要講話提到的「四點希望」，其中提及希望全體香港同胞，大力弘揚以愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

李家超指出，同一個場景、拍攝的角度不一樣，便可將原本用盾牌保護市民的警察，變成看起來用盾牌驅趕市民的警察。他稱，用幾個片段堆砌起來，就可編造與真相不符的故事，當別有用心的人只是公開截圖，就言之鑿鑿，要有所警惕，沒有看到的那部分可能才是真相。他又稱，傳媒的行業專業，任重道遠，必須向以偏概全說不、向誤導說不、向「唱衰」說不。

指不同角度可編造假故事

他表示，面對世界百年未有的大變局及香港社會經濟發展的轉型期，傳媒要不斷靈活應變、精益求精，積極開闢發展新領域，並在變局中把握機遇，主動進取及激發創新活力，要做到「求變、不怕變、不妄自菲薄，發揚自強不息、善拼敢贏的優良傳統」。

相關字詞﹕明報65周年 李家超 明報

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