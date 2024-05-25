為中國教會祈禱 周守仁：傳福音不應帶政治目的

「好公民好基督徒沒矛盾」

天主教香港教區昨在中環聖母無原罪主教座堂舉行「為中國教會祈禱」彌撒，周守仁在講道時引述首名駐華宗座代表剛恆毅樞機，指出教會的任務是傳福音而非殖民，並表示教宗方濟各曾言，教會任務不應存有政治目的，認為好公民和好教徒之間沒有內在矛盾。

指中國教會續本地化

周守仁指出，為中國教會祈禱不代表對方出現特別重大問題，香港教會也有自身面對的問題，強調互相代禱是表達關懷和支持的方式，為他人的需要表示理解，在靈性上站在一起，別讓對方感到孤獨或被遺忘；他又說，不用同意所有事情才為對方祈禱。1924年中國舉行首屆天主教教務會議，周守仁表示，當時為教會發展訂立重要方針，包括容許主教逐步轉為本地人，形容是教會本地化的轉捩點。他說，中國教會100年前已開始本地化，未來亦要繼續。

周守仁上任後積極與內地教會交流，去年4月他率團訪京，是回歸後首名訪京的天主教香港教區主教。

及後天主教北京教區總主教李山去年11月訪港，亦是首次有內地教區人員在中環座堂參與彌撒。

上月底，周守仁率團訪問廣東，表示將會「以實際行動愛國家、愛同胞」。