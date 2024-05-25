强制牙醫實習 議員質疑溝通差 牙管會：學院責任

陳家珮：牙管會反應慢 港大亦需解釋

林振昇關注港大牙醫學院一直未有跟進評審建議，質疑政府監管出問題，令學生受影響。他質疑政府披露評審結果後，即使明年畢業生毋須實習，已影響社會觀感，令學生尷尬和蒙受壓力，「搞到今時今日這樣的田地，我們只是想政府設法減少學生影響」。

陳家珮認為唯一問題出於溝通，牙管會2022年才去信通知政府港大課程問題，「蹉跎十幾年才去寫這封信」，學生更是今年方知悉，質疑牙管會反應不夠迅速，亦冀港大解釋。陳永光亦質疑牙管會「姑息養奸」。

牙管會：料短期內晤學生

牙管會主席李健民在會上回應稱，評審對應機構為港大及牙醫學院，沒有與個別學生接觸，而政府近日披露評審結果後，「迫切性去到最急」，強調學生知情同意權的責任在於學院，須加強溝通。他於會後稱已去信港大安排與學生會面，料可短期內見面。據了解，港大至昨晚未正式通知學生見面安排。

稱已盡最大力量與學院管理層溝通

至於為何過去10年未有跟進課程漏洞，李健民說於2017年評審後，一直與港大牙醫學院管理層溝通，已盡最大力量、最頻密接觸，而學院作為回應報告的一方，「為何講極都無反應，我相信要他（學院）回答的」。他稱該次評審於2019年8月向學院發出報告，在附表列明建議的臨牀經驗要求，包括18至19個基礎醫療步驟及病人種類數目，而明年畢業班是於同年9月開學，故學院應向學生交代報告建議。

李稱，牙管會制訂報告建議時參考不同文獻和各地大學經驗，並與學院副院長等開會共同設計，雙方認為要求實際、可行和符合學院負荷，並非突然。會議最終花近兩小時討論牙管會評審，其後恢復並完成草案審議，政府將提交修正案。