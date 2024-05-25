明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

曾誤稱港「國家」 舉重總會主席「私人原因」辭任

【明報專訊】捲入失言風波、曾於發言時錯指香港為國家的中國香港舉重健力總會主席葉永玉辭職。總會昨日發布啟事稱，葉永玉因私人原因，前日（23日）辭任主席，職務由第一副主席余森波代行。文體旅局表示葉永玉最近於公開場合連番失言，事態嚴重，絕對不能接受，希望總會重新出發。新民黨立法會議員何敬康稱，葉永玉辭任是問責的做法，認為問責過後總會有需要檢討。

文體旅局：事態嚴重 盼總會重新出發

中國香港舉重健力總會昨早於網站發啟事，葉永玉「因私人原因」辭任；對於會否檢討管治等，總會沒回應。港協暨奧委會稱尊重總會及葉的決定。

葉永玉早前接連捲入失言風波，包括本月初舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時，以「來自13個國家」一併形容包含香港及中華台北的參賽者，事後被政府批評有關表述違反一國原則。

總會早前就事件發聲明致歉，解釋賽前共有16個國家或地區報名參賽，最終只有13個國家及兩個地區出席，葉永玉簡化講稿句子時，錯誤漏提「地區」兩字所致，承認屬「嚴重疏忽」，強調完全無「港獨」意思，堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。

文體旅局長楊潤雄其後批評葉接二連三犯下同樣錯誤屬不可接受，她應親自向公眾交代事件，又稱政府會因應調查結果採取適當行動。

翻查資料，葉永玉今年3月於「香港舉重邀請賽」致辭時，曾形容香港為「較小的國家」。前年12月於迪拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，大會將國歌播錯成反修例歌曲《願榮光歸香港》，舉重健力總會事後遭港協暨奧委會口頭警告。

綜合總會網頁及港大醫療系統資料，葉永玉為港大醫學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授，早年為提升體能以應付工作，接觸健力運動，持國際健力總會一級裁判及國際舉重聯會裁判資格，2008至2011年在多個亞洲卧推舉或健力賽獲獎。

上 / 下一篇新聞

英警：被告身亡未列可疑 擬交死因庭 袁松彪續准保釋 申用電腦毋須知會警遭駁回
英警：被告身亡未列可疑 擬交死因庭 袁松彪續准保釋 申用電腦毋須知會警遭駁回
經貿辦副處長旁聽 被告離庭平靜未答傳媒提問
經貿辦副處長旁聽 被告離庭平靜未答傳媒提問
被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍
被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍
康城業主擅拆主牆控6罪 承建商設計師同被告 事隔一年間隔還原
康城業主擅拆主牆控6罪 承建商設計師同被告 事隔一年間隔還原
强制牙醫實習 議員質疑溝通差 牙管會：學院責任
强制牙醫實習 議員質疑溝通差 牙管會：學院責任
畢業生被指「牙都未剝過」 李健民：說法非事實
畢業生被指「牙都未剝過」 李健民：說法非事實
為中國教會祈禱 周守仁：傳福音不應帶政治目的
為中國教會祈禱 周守仁：傳福音不應帶政治目的
Spotify Apple 《願榮光》下架
Spotify Apple 《願榮光》下架
有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不
有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不
訛稱火警困𨋢企跳 消防隊目罪成 一小時三向處方報假案 官:損聲譽須判阻嚇刑罰
訛稱火警困𨋢企跳 消防隊目罪成 一小時三向處方報假案 官:損聲譽須判阻嚇刑罰
女總督察有望獲選載荷專家
女總督察有望獲選載荷專家
今年首季BNO簽證獲批逾萬宗
今年首季BNO簽證獲批逾萬宗
寶馬剷行人路 車毁司機逃
寶馬剷行人路 車毁司機逃
黎：若特朗普連任 《蘋果》美加訂閱增 談「12港人」 籲外國政要幫忙
黎：若特朗普連任 《蘋果》美加訂閱增 談「12港人」 籲外國政要幫忙
警搗收債集團 拘5人涉14案
警搗收債集團 拘5人涉14案
27歲男確診猴痘 曾訪同志桑拿
27歲男確診猴痘 曾訪同志桑拿
生仔金已派1.5萬人3.5億元 卓永興樂見掀生育討論 學者稱成效不大
生仔金已派1.5萬人3.5億元 卓永興樂見掀生育討論 學者稱成效不大
警涉狎鄰家童下月裁 辯方結案稱「離譜誤會」
警涉狎鄰家童下月裁 辯方結案稱「離譜誤會」
官斥胡說八道 理大外兩人暴動罪成
官斥胡說八道 理大外兩人暴動罪成
教師學習團22：30宵禁 最新武漢團發放備忘 有團員稱禁足酒吧
教師學習團22：30宵禁 最新武漢團發放備忘 有團員稱禁足酒吧
冒充身分撤器官捐贈 47歲設計師囚4月
冒充身分撤器官捐贈 47歲設計師囚4月
內地船員9米貨櫃頂墮下受傷
內地船員9米貨櫃頂墮下受傷
上年度私樓供應超預期1400伙
上年度私樓供應超預期1400伙
九市速遞：穗樓市推「舊換新」半年 涉140盤 准預留新樓至少90天
九市速遞：穗樓市推「舊換新」半年 涉140盤 准預留新樓至少90天
九市速遞：穿山甲現身樟木頭 4年第三次
九市速遞：穿山甲現身樟木頭 4年第三次
九市速遞：山姆進軍中山 目標明年9月開
九市速遞：山姆進軍中山 目標明年9月開
九市速遞：市級政府透明度 穗冠全國
九市速遞：市級政府透明度 穗冠全國
九市速遞：灣區民航青年交流 首站來港
九市速遞：灣區民航青年交流 首站來港
灣區手記：遲出紙 ／文：尚東美
灣區手記：遲出紙 ／文：尚東美
【Emily】律政司請傳訊盛事經理 月薪9萬9 要求學士學歷及10年相關經驗
【Emily】律政司請傳訊盛事經理 月薪9萬9 要求學士學歷及10年相關經驗
【Emily】兩酒樓推多啦A夢「無人機宴」
【Emily】兩酒樓推多啦A夢「無人機宴」
【Emily】駐倫敦經貿辦「品味香港」酒會
【Emily】駐倫敦經貿辦「品味香港」酒會
【Emily】國際反貪會議發表《香港宣言》 胡英明：盼實現廉潔世界
【Emily】國際反貪會議發表《香港宣言》 胡英明：盼實現廉潔世界
【Emily】樂施毅行者40周年 推40公里限定版賽事
【Emily】樂施毅行者40周年 推40公里限定版賽事
明報65 各界到賀
明報65 各界到賀