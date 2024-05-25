曾誤稱港「國家」 舉重總會主席「私人原因」辭任

文體旅局：事態嚴重 盼總會重新出發

中國香港舉重健力總會昨早於網站發啟事，葉永玉「因私人原因」辭任；對於會否檢討管治等，總會沒回應。港協暨奧委會稱尊重總會及葉的決定。

葉永玉早前接連捲入失言風波，包括本月初舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時，以「來自13個國家」一併形容包含香港及中華台北的參賽者，事後被政府批評有關表述違反一國原則。

總會早前就事件發聲明致歉，解釋賽前共有16個國家或地區報名參賽，最終只有13個國家及兩個地區出席，葉永玉簡化講稿句子時，錯誤漏提「地區」兩字所致，承認屬「嚴重疏忽」，強調完全無「港獨」意思，堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。

文體旅局長楊潤雄其後批評葉接二連三犯下同樣錯誤屬不可接受，她應親自向公眾交代事件，又稱政府會因應調查結果採取適當行動。

翻查資料，葉永玉今年3月於「香港舉重邀請賽」致辭時，曾形容香港為「較小的國家」。前年12月於迪拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，大會將國歌播錯成反修例歌曲《願榮光歸香港》，舉重健力總會事後遭港協暨奧委會口頭警告。

綜合總會網頁及港大醫療系統資料，葉永玉為港大醫學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授，早年為提升體能以應付工作，接觸健力運動，持國際健力總會一級裁判及國際舉重聯會裁判資格，2008至2011年在多個亞洲卧推舉或健力賽獲獎。