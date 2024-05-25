曾誤稱港「國家」 舉重總會主席「私人原因」辭任

【明報專訊】捲入失言風波、曾於發言時錯指香港為國家的中國香港舉重健力總會主席葉永玉辭職。總會昨日發布啟事稱，葉永玉因私人原因，前日（23日）辭任主席，職務由第一副主席余森波代行。文體旅局表示葉永玉最近於公開場合連番失言，事態嚴重，絕對不能接受，希望總會重新出發。新民黨立法會議員何敬康稱，葉永玉辭任是問責的做法，認為問責過後總會有需要檢討。
文體旅局：事態嚴重 盼總會重新出發
中國香港舉重健力總會昨早於網站發啟事，葉永玉「因私人原因」辭任；對於會否檢討管治等，總會沒回應。港協暨奧委會稱尊重總會及葉的決定。
葉永玉早前接連捲入失言風波，包括本月初舉行的「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」致辭時，以「來自13個國家」一併形容包含香港及中華台北的參賽者，事後被政府批評有關表述違反一國原則。
總會早前就事件發聲明致歉，解釋賽前共有16個國家或地區報名參賽，最終只有13個國家及兩個地區出席，葉永玉簡化講稿句子時，錯誤漏提「地區」兩字所致，承認屬「嚴重疏忽」，強調完全無「港獨」意思，堅決支持及擁護《基本法》及「一個中國」原則。
文體旅局長楊潤雄其後批評葉接二連三犯下同樣錯誤屬不可接受，她應親自向公眾交代事件，又稱政府會因應調查結果採取適當行動。
翻查資料，葉永玉今年3月於「香港舉重邀請賽」致辭時，曾形容香港為「較小的國家」。前年12月於迪拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，大會將國歌播錯成反修例歌曲《願榮光歸香港》，舉重健力總會事後遭港協暨奧委會口頭警告。
綜合總會網頁及港大醫療系統資料，葉永玉為港大醫學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授，早年為提升體能以應付工作，接觸健力運動，持國際健力總會一級裁判及國際舉重聯會裁判資格，2008至2011年在多個亞洲卧推舉或健力賽獲獎。