被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍

【明報專訊】英國以國安法起訴香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪等3人，3人被指在當地為香港從事情報工作，並威嚇一名涉欺詐的移英香港女子；該女子涉從僱主戶口匯走逾1.6億港元，僱主入稟要求本港高院頒發臨時禁制令，命令女子交還被盜資產，有關民事訴訟昨於高等法院處理。在女子缺席聆訊下，法官批准僱主一方要求，下令臨時禁制令繼續有效。
英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，牽連香港民事訴訟。案件原告為香港永鑫投資有限公司及Twt Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪（Kwong Man Ki Monica）、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。
原告公司昨由律師梁祖澤代表；所有被告缺席聆訊，亦無法律代表到庭。法官黃國瑛表示，收到原告一方的文件，批准臨時禁制令繼續有效。法官提到，原告承諾以「替代送達」（substituted service）方式向被告派發禁令文件，希望原告履行承諾。
涉伙他人盜僱主戶口款項
根據入稟狀，鄺文琪及次被告2022年7月至2023年11月從原告銀行帳戶盜去逾1.36億港元。2022年11月至2023年10月，鄺、第三被告及第四被告從原告帳戶盜去800萬港元。鄺亦盜取原告逾2071萬港元資產，原告要求賠償。入稟狀中追討總額為1.64億港元。
入稟狀續稱，原告要求法庭宣告被告持有盜取資產並頒發禁制令，命令被告將資產或收益交回原告。被告須提供帳目，以便原告追討，據了解鄺文琪曾於原告公司擔任會計工作，涉於盜取款項後將小部分款項轉帳予其他被告。