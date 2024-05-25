被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍

【明報專訊】英國以國安法起訴香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪等3人，3人被指在當地為香港從事情報工作，並威嚇一名涉欺詐的移英香港女子；該女子涉從僱主戶口匯走逾1.6億港元，僱主入稟要求本港高院頒發臨時禁制令，命令女子交還被盜資產，有關民事訴訟昨於高等法院處理。在女子缺席聆訊下，法官批准僱主一方要求，下令臨時禁制令繼續有效。