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英警：被告身亡未列可疑 擬交死因庭 袁松彪續准保釋 申用電腦毋須知會警遭駁回

【明報專訊】英國警方以國安罪名控告香港駐倫敦經貿辦職員等3男涉助香港情報組織案，倫敦法院周五提訊，決定排期明年2月10日審訊，預計審期約4至6周，下次聆訊為今年10月25日。案件明年將交京士頓皇家法院（Kingston Crown Court）審訊，根據英國刑事制度，在皇家法院處理的案件須以陪審團審訊，包括國安法案件。控方就日前身亡被告Matthew Trickett申請終止檢控，經貿辦行政經理袁松彪及英國邊境人員衛志樑則獲准保釋。袁的代表律師曾提出修訂須通報使用電腦之保釋條件，被法官駁回。

另外，英國泰晤士河谷警方昨日公布，當地人員當地時間周三（22日）驗屍後認為，倒斃於英國伯克郡Maidenhead的Matthew Trickett，死因未列可疑（not being treated as suspicious），警方正就死因庭程序準備文件。

明年2月審訊料將設陪審 身亡被告終止檢控

案件周五早上（倫敦時間）在倫敦中央刑事法院提訊，持續約半小時，主要圍繞審訊安排，未觸及案情。控方庭上說，正如廣泛報道，Trickett在今年5月19日死亡，死亡原因未明，控方日前已通知法庭將暫停檢控。目前兩名被告袁松彪及衛志樑（Peter Wai Chi Leung，前譯衛志良）各由一名大律師代表，辯方表示預計審訊時辯方律師團隊可能會增加。

法官Jeremy Baker批准大部分保釋條件維持不變，但剔除先前裁判法院規定、被告須帶上電子監察腳鐐的規定。被告目前須遵守宵禁令、交出旅遊證件、不得接觸其他被告及證人、定期向警方報到，以及向警方知會使用電話及電腦設施並可供隨時檢查。袁松彪的代表律師提出修訂通報使用電腦條件，被法官駁回。

散庭前法官向兩名被告說，他們須明白庭上內容，並提醒遵守保釋條件，10月到庭應訊，否則可能干犯其他刑事罪行，或要羈押。

外交部：將採有力措施維護公民權益

中國外交部發言人汪文斌在北京回應案件時批評，英國肆意對中國污名化，又任意拘捕在英中國公民，干擾駐倫敦經貿辦正常運作，中方強烈不滿和堅決反對英方的虛假指控和惡劣行徑，批評英方褻瀆法治精神，「以國家安全為名行政治操弄之實」。

汪文斌又說，英方嚴重侵犯在英中國公民的合法權益、損害中英關係及英國自身國際形象，強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益及經貿辦正常履職，稱中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。

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