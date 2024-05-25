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灣區手記：遲出紙 ／文：尚東美

【明報專訊】最近廣州朋友L問記者：「你也是做報紙，你們報紙會因為重要的新聞而遲些印嗎？」記者便答，一般極少此情况，若有非常重大新聞，記者經歷中，最遲最遲也是等到凌晨2時左右，否則影響後續印刷、運輸、發行。

L說最近連續好幾天，至中午甚至下午才收到訂閱的《廣州×報》，問派報員為何延誤，對方說報紙有時上午9時、最遲甚至中午12時才到，已盡速派發，「是因為習大大出訪，不信你可以打去報社問」。

國家主席習近平月初訪問歐洲3國，但這又不是他首次外訪，內地宣傳機器素有運行紀律，何以連外訪新聞也應付不及？記者將L的疑惑轉述給《廣州×報》的朋友，對方證實真有此事，因為要等新華社稿，報社無法控制時間，校對和審閱較遲，因此遲付印。記者再問，遲印難道不是出版事故？算不算政治錯誤？《廣州×報》朋友則說，這就不知道了。

「遲出紙」在香港會令市民第二朝不能及時買到報紙，當天市場便極可能被「早出紙」的其他報紙搶去，故是不可輕易觸碰的「紅線」。內地報紙卻可大條道理下午才面市，對此輕描淡寫的程度亦令人震驚。不過回過來想，內地報紙讀者已少之又少，不像香港還要搶零售份額，很多機構訂閱也只是拿來放架上，晚點也無所謂，大概只會得罪像L這樣介意早上看不到報紙的忠實讀者。

文：尚東美

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