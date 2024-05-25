九市速遞：穗樓市推「舊換新」半年 涉140盤 准預留新樓至少90天

廣州首批「以舊換新」有122個樓盤和12間地產經紀機構加入，加上原本花都區25個樓盤，即全市共逾140個樓盤參與，分佈在越秀區以外的所有行政區。換樓客可自願報名，先經廣州市房地產行業協會、廣州市房地產中介協會微信公眾號查詢參與樓盤名冊，再聯絡發展商，待選購新樓、簽訂認購協議及繳納訂金後，發展商在約定期限內（不少於90天）預留其選擇的單位。

與花都區「以舊換新」要求發展商、地產經紀與換樓客簽訂三方協議不同，廣州全市的「以舊換新」，換樓客可自行聯絡經紀賣樓，較能防止發展商與經紀合謀訂價。經紀要優先推介相關單位，若未能出售，發展商須向顧客退還訂金。

售樓自覓經紀 賣不出可退訂

廣州市房地產行業協會負責人表示，本次參與的發展商和經紀機構皆實力雄厚、市場份額較大，是推動一二手市場加快循環的主力，並正聯繫更多機構參與。據名單，參與的發展商包括越秀地產、新世界中國、保利發展等。