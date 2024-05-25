明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九市速遞：穗樓市推「舊換新」半年 涉140盤 准預留新樓至少90天

【明報專訊】內地持續出招刺激樓市，繼廣州花都區上周三（15日）起搶先實施住宅單位「以舊換新」後，廣州市房地產行業協會、廣州市房地產中介協會正式發出倡議書，從今日至11月24日的半年內，發展商為換樓客鎖定心儀新樓單位時，地產經紀優先推售其現有舊單位，加快流通。

廣州首批「以舊換新」有122個樓盤和12間地產經紀機構加入，加上原本花都區25個樓盤，即全市共逾140個樓盤參與，分佈在越秀區以外的所有行政區。換樓客可自願報名，先經廣州市房地產行業協會、廣州市房地產中介協會微信公眾號查詢參與樓盤名冊，再聯絡發展商，待選購新樓、簽訂認購協議及繳納訂金後，發展商在約定期限內（不少於90天）預留其選擇的單位。

與花都區「以舊換新」要求發展商、地產經紀與換樓客簽訂三方協議不同，廣州全市的「以舊換新」，換樓客可自行聯絡經紀賣樓，較能防止發展商與經紀合謀訂價。經紀要優先推介相關單位，若未能出售，發展商須向顧客退還訂金。

售樓自覓經紀 賣不出可退訂

廣州市房地產行業協會負責人表示，本次參與的發展商和經紀機構皆實力雄厚、市場份額較大，是推動一二手市場加快循環的主力，並正聯繫更多機構參與。據名單，參與的發展商包括越秀地產、新世界中國、保利發展等。

相關字詞﹕廣州 九市速遞 大灣區

上 / 下一篇新聞

英警：被告身亡未列可疑 擬交死因庭 袁松彪續准保釋 申用電腦毋須知會警遭駁回
英警：被告身亡未列可疑 擬交死因庭 袁松彪續准保釋 申用電腦毋須知會警遭駁回
經貿辦副處長旁聽 被告離庭平靜未答傳媒提問
經貿辦副處長旁聽 被告離庭平靜未答傳媒提問
被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍
被「追債」引發案件 移英港人1.6億續凍
曾誤稱港「國家」 舉重總會主席「私人原因」辭任
曾誤稱港「國家」 舉重總會主席「私人原因」辭任
康城業主擅拆主牆控6罪 承建商設計師同被告 事隔一年間隔還原
康城業主擅拆主牆控6罪 承建商設計師同被告 事隔一年間隔還原
强制牙醫實習 議員質疑溝通差 牙管會：學院責任
强制牙醫實習 議員質疑溝通差 牙管會：學院責任
畢業生被指「牙都未剝過」 李健民：說法非事實
畢業生被指「牙都未剝過」 李健民：說法非事實
為中國教會祈禱 周守仁：傳福音不應帶政治目的
為中國教會祈禱 周守仁：傳福音不應帶政治目的
Spotify Apple 《願榮光》下架
Spotify Apple 《願榮光》下架
有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不
有信心傳媒鼓勵社會奮發 李家超：向唱衰說不
訛稱火警困𨋢企跳 消防隊目罪成 一小時三向處方報假案 官:損聲譽須判阻嚇刑罰
訛稱火警困𨋢企跳 消防隊目罪成 一小時三向處方報假案 官:損聲譽須判阻嚇刑罰
女總督察有望獲選載荷專家
女總督察有望獲選載荷專家
今年首季BNO簽證獲批逾萬宗
今年首季BNO簽證獲批逾萬宗
寶馬剷行人路 車毁司機逃
寶馬剷行人路 車毁司機逃
黎：若特朗普連任 《蘋果》美加訂閱增 談「12港人」 籲外國政要幫忙
黎：若特朗普連任 《蘋果》美加訂閱增 談「12港人」 籲外國政要幫忙
警搗收債集團 拘5人涉14案
警搗收債集團 拘5人涉14案
27歲男確診猴痘 曾訪同志桑拿
27歲男確診猴痘 曾訪同志桑拿
生仔金已派1.5萬人3.5億元 卓永興樂見掀生育討論 學者稱成效不大
生仔金已派1.5萬人3.5億元 卓永興樂見掀生育討論 學者稱成效不大
警涉狎鄰家童下月裁 辯方結案稱「離譜誤會」
警涉狎鄰家童下月裁 辯方結案稱「離譜誤會」
官斥胡說八道 理大外兩人暴動罪成
官斥胡說八道 理大外兩人暴動罪成
教師學習團22：30宵禁 最新武漢團發放備忘 有團員稱禁足酒吧
教師學習團22：30宵禁 最新武漢團發放備忘 有團員稱禁足酒吧
冒充身分撤器官捐贈 47歲設計師囚4月
冒充身分撤器官捐贈 47歲設計師囚4月
內地船員9米貨櫃頂墮下受傷
內地船員9米貨櫃頂墮下受傷
上年度私樓供應超預期1400伙
上年度私樓供應超預期1400伙
九市速遞：穿山甲現身樟木頭 4年第三次
九市速遞：穿山甲現身樟木頭 4年第三次
九市速遞：山姆進軍中山 目標明年9月開
九市速遞：山姆進軍中山 目標明年9月開
九市速遞：市級政府透明度 穗冠全國
九市速遞：市級政府透明度 穗冠全國
九市速遞：灣區民航青年交流 首站來港
九市速遞：灣區民航青年交流 首站來港
灣區手記：遲出紙 ／文：尚東美
灣區手記：遲出紙 ／文：尚東美
【Emily】律政司請傳訊盛事經理 月薪9萬9 要求學士學歷及10年相關經驗
【Emily】律政司請傳訊盛事經理 月薪9萬9 要求學士學歷及10年相關經驗
【Emily】兩酒樓推多啦A夢「無人機宴」
【Emily】兩酒樓推多啦A夢「無人機宴」
【Emily】駐倫敦經貿辦「品味香港」酒會
【Emily】駐倫敦經貿辦「品味香港」酒會
【Emily】國際反貪會議發表《香港宣言》 胡英明：盼實現廉潔世界
【Emily】國際反貪會議發表《香港宣言》 胡英明：盼實現廉潔世界
【Emily】樂施毅行者40周年 推40公里限定版賽事
【Emily】樂施毅行者40周年 推40公里限定版賽事
明報65 各界到賀
明報65 各界到賀