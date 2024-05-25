官斥胡說八道 理大外兩人暴動罪成

被告潘曉東（27歲）及PUN DHAN BAHADUR（39歲）否認暴動罪受審，今被裁定暴動罪成；同案6名認罪被告早前分別判囚41至45個月。

明知示威仍走往 認公事毋須用手套

法官引述被告潘曉東證供稱，潘案發時任職室內設計助理，當日原到大角嘴五金舖購買不鏽鋼板，被捕時在背囊搜出的口罩及手套，是因工作需要而帶備；惟潘承認該不鏽鋼板直接送往公司，根本不需帶備手套。法官提及，潘在明知附近有示威活動下，仍堅持走向煙火源頭方向、到佐敦的姑母家留宿，更未曾致電姑母了解情况。

所述路線CCTV未見身影

至於尼泊爾籍被告PUN DHAN BAHADUR，法官稱他2008年來港定居，案發時居於佐敦，經朋友介紹任職地盤工人。法官表示，被告雖聲稱不諳中英文，卻能迅速在地圖找到行經地點；而根據供稱的路線翻查閉路電視片段後，亦完全找不到其身影。法官強調，即使是當區居民也可參與暴動，裁定兩名被告非誠實可靠證人，拒納二人證供。

案情稱，當晚有大批示威者聚集油尖旺一帶，其間曾向警方投擲最少251枚汽油彈，現場火光熊熊，之後兩被告分別在咸美頓街及廟街被捕。

【案件編號：DCCC 789/20】

（反修例風暴）