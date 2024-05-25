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生仔金已派1.5萬人3.5億元 卓永興樂見掀生育討論 學者稱成效不大

【明報專訊】政府近年推出多項鼓勵生育政策，包括發放2萬元新生嬰兒獎勵金。副政務司長卓永興昨透露，截至前日（23日）共收到逾1.6萬份合資格申請，已向其中約1.5萬名申請人發放獎勵金，涉款逾3.5億元；上月起實施的「家有初生優先配屋計劃」，截至周一（20日）有1100宗公屋申請，經計劃獲縮減一年輪候時間。而家計會「青少年與性研究」發現，計劃將來生育青年比率過去10年間下跌9個百分點，建議社會需營造家庭友善的工作環境，有效清除障礙。

「家有初生」公屋申請1100宗

卓永興出席家計會及港大合辦「育與不欲：再思計劃生育」論壇稱，為鼓勵市民生育嬰兒，政府向合資格父母就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予2萬元現金獎勵，為期3年。至今年5月23日共收16,118份合資格申請，並向15,387名申請人發放獎勵金，總發放金額逾3.5億元。他形容，財赤高企下仍推獎勵金，充分反映政府對鼓勵生育的重視及問題的迫切，樂見獎勵金讓社會掀起是否生育的討論。

葉兆輝料一年最多增2000嬰

港大社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝則估計，獎勵金對刺激生育率成效不大。他解釋，本港每年平均約3萬個嬰兒誕生，即使有獎勵金，預料最多增2000個嬰兒，惟政府在有關措施開支6億元，相當於每個嬰兒花30萬元。

調查：生育意願10年跌9百分點

葉亦提及，家計會2022年以電話訪問或由受訪者自填形式，抽樣訪問1205名18至27歲居港青年，發現「今生不會結婚或同居」女性由1996年0.5%增至2022年7%，男性亦由1996年0.8%增至2022年7.6%；平均理想結婚年齡進一步推遲至女性29.2歲及男性31.1歲。葉指出，受訪者不打算結婚或同居的主要原因，包括享受單身生活樂趣、找不到合適對象及經濟能力不足等。

葉兆輝續說，調查亦發現計劃將來生育青年比率較10年前下跌約9個百分點至新低水平，分別佔女性的51.1%及男性的44.8%。想生育女受訪者的理想首次生育年齡中位數，亦由2016年28.8歲升至2022年30.4歲；男性則由2016年30.9歲升至2022年32.7歲。有關原因主要包括怕承擔教養孩子責任、社會環境不適合孩子發展、養孩子經濟負擔重等。

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