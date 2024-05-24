涉狎鄰家童 警稱開門聞異味遂入屋 自言手肘撞到事主捉膊問「有冇事」 回想感太緊張

指案發前子受傷 精神緊張

被告梁桂鋒（35歲）否認一項非禮罪名。他自辯時稱案發時已婚、育有兩名兒子，駐守西九龍衝鋒隊支援組。他因早前執勤時夾到手部骨折而開始精神緊張，而在案發前一星期，幼子在與他玩「騎膊馬」時意外墮地、後腦出血，送院後被診斷為腦震盪。他當時感內疚，請假照顧幼子，本案案發後他確診焦慮症及抑鬱症。

被告憶述，去年9月20日案發當日被告亦在家照顧幼子，他應X邀請替其開門後，聞到一陣陣刺鼻的氣味，遂問X「屋企有無煲緊湯」、「有無插住嘅電器」。被告於是入內檢查煤氣爐及電磁爐惟未覺有異，後來發現一個紅色膠袋傳來「酸酸哋食物嘅味」。被告稱，他突然聽到幼子的哭聲遂猛然轉身，「電光火石之間」其右手手肘撞到背後的X，他見X狀似要向後跌，擔心X會像其幼子一樣有嚴重的後果，便雙手用力捉緊其膊頭、詢問她「有冇事」。

憂事主獨留家 贈糖果哄

被告回家看幼子的情況後，擔心X一人在家而多次敲其家門，詢問她「自己一個喺屋企驚唔驚啊」。他又回家拿糖並撕開糖紙遞給X吃，X拿不穩，將糖掉落地，着X把掉到地上的糖拾起來吃，稱讚X是「good girl」，亦邀請X到他家「揀糖」、看看次子，望X能在他家逗留至其母回家為止，惟全遭X拒絕。

被告續稱，原打算向X母交代曾進入屋的因由，惟與X母打招呼後，X突然不斷指控「佢摸我」，他感到「好愕然、好嬲」，並說「我無摸你，你唔好亂講嘢」。被告事後曾致電X的母親，兩人交談約11分鐘，惟X母不相信其解釋，又稱「我會報警，我唔聽你講」。被告完成自辯，料控辯雙方今會作結案陳辭。

【案件編號：FLCC 552/24】