明愛伙港怡同系公司 翻新擴建寶血醫院

醫衛局回覆本報稱，早前得悉寶血醫院擬議翻新及擴建工程，計劃目前未涉及修改醫院地契和牌照條件，當局會繼續留意該院最新計劃，按現行政策決定需否與院方就最低限度規定展開磋商。

暫未必涉改契 未商套餐收費

寶血今年第三季將成立項目規劃小組籌備翻新，明年在醫院附近租置新地方設立日間醫療中心，轉移現有部分服務，逐步翻新醫院大樓。該院長遠擬在毗鄰興建新臨牀大樓，主要提供日間醫療服務。香港明愛醫療服務部長雷操奭說，該院將維持非牟利定位，不改變收費方針。

曾慶亷期望寶血可拉近公私營醫療雙軌制的距離，包括透過加強體檢等基層服務，並配合地區康健中心等，給市民可負擔選擇，毋須去公營體系。

長遠擬建臨牀大樓 或須政府審批

政府擬參照港怡和中大醫院，於現有私院擴建或重建時邀請引入「最低限度規定」，例如提供一定比例套餐收費服務。被問政府有否要求寶血引入相關規定，曾慶亷稱有與政府初步溝通翻新計劃，待詳細方案出爐會正式溝通；若只涉簡單內部裝修，未必需引入規定，「現階段未去到這個討論」。

雷操奭說，是次翻新無向政府申請注資，料首階段不涉大改動，日後興建新臨牀大樓則或須經政府審批。他相信港怡有經驗推動套餐收費，與PMS合作可引入相關經驗。