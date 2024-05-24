馬會設9照顧者中心 5年料助逾4萬人

根據2021年人口普查，本港目前有逾24萬護老者支援於社區需長期照顧的長者。賽馬會護老導航照顧者支援計劃諮詢委員會召集人聶德權表示，長者普遍傾向居家安老，故希望建立以照顧者為本平台，協助他們連結社區資源，同時為照顧者提供減壓活動及長者暫託服務等。

暫託認障妻 翁參加活動紓壓

快將80歲的威能與太太結婚50多年，子女早已移居外地。他憶述，太太約兩年前患上認知障礙，由他獨力照顧，個人活動和興趣時間大減，加上太太因病性格變得波動，夫婦經常爭執，令他承受不少壓力。

威能在社工介紹下前往賽馬會照顧者中心尋求支援。他說，中心為太太提供的兩小時暫託服務有助他紓緩壓力，騰出時間參與茶敘、專題講座等活動，與同路人交流，而中心的獨特設計讓妻子可透過玻璃看到他上堂，而他又放心妻子得到悉心照顧。

聶德權說，目前西灣河及葵芳的照顧者中心已啓用，其餘7間預計下月起可陸續投入服務；中心的長者暫託服務每節最長4小時，收費30元，其餘服務全屬免費。

研究：7.3%護老者高支援需求

計劃亦與港大秀圃老年研究中心合作做照顧者需求調查，並為照顧者開發自我評估工具，以便他們了解自己需要，鼓勵他們及時求助，也協助業界及早識別高風險家庭並適時介入。計劃首席研究員暨港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群說，首階段訪問近1500名護老者，初步研究顯示有7.3%受訪者被評為有高度的照顧者需求，形容數字屬合理範圍。

電子版自我評估工具設11個項目，舉例照顧者只要符合首3項，包括「被照顧者攻擊性言行」、「傷害自己或別人念頭」、「與被照顧者衝突」即屬高需求，會獲轉介及跟進、提供暫託服務等。