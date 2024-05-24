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港聞

港聞二

經民聯倡設灣區自貿區 稱不礙招才反增活力

【明報專訊】經民聯昨日發表研究報告，建議設立大灣區自由貿易區，提出7項政策倡議，包括為合資格人才實施統一的個人所得稅優惠、各陸路口岸24小時通關等。對於政策會否有損本港「搶人才」競爭力，該黨立法會議員林健鋒認為，本港具備金融中心運作經驗及作為離岸人民幣中心，暫無其他內地城市有力取代，人才在區內流動，反而會提升本港活力。

倡灣區各市一簽多行

設外籍通行證方便進出

經民聯表示，現時前海、橫琴、南沙3個自貿試驗區的個人所得稅優惠各異，建議統一制度，並擴大目前適用的「高端人才」及「緊缺人才」範圍，在將來設立的大灣區自貿區實施。該黨同時提出設立「大灣區外籍人才通行證」，方便外籍人士在區內自由進出。

被問到建議會否影響香港「搶人才」甚至令本港人才北上發展，林健鋒稱本港相對內地城市仍有優勢，人才流動能提升香港活力，「人才呢，我們不用驚他們周圍走」。該黨立法會議員梁美芬認為要「將個餅做大」，視野不應太狹窄，強調香港具有雙語、文化等優勢，很多外資企業欲打入內地市場，有信心香港能成為它們的第一站。

香港近月市道欠佳，經民聯建議盡快恢復深圳居民「一簽多行」，並擴展至其他大灣區城市，又建議將7個連接深圳的陸路口岸延長至24小時通關。

金融及貿易方面，經民聯提出實施大灣區金融機構牌照和資格「單一通行證」制度，只要取得基本標準認證許可，就毋須申領其他牌照，另建議放寬金融、通訊、文化娛樂等行業進入大灣區內地市場的門檻。

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