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港聞

港聞二

訪談節目續播 黎智英讚特朗普強硬 稱科技制裁對華有效

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨踏入第82日審訊，控方繼續播放黎的節目片段，當中黎稱台灣應對大陸的態度一直謹慎，認為台灣應仿效當時美國對華政策，採取更強硬態度；又認為西方國家若對中國採取科技制裁，能造成打擊，令台灣有機會取代其地位，與之抗衡，成為亞洲科技中心。

控方播放2020年9月17日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，被問到預計20年後的中國會變成怎樣，黎指隨着愈來愈多人出國旅遊，他們會更了解和擁抱西方自由和民主的價值觀，迫使共產黨改變，國家主席習近平下台的呼聲變大。黎對未來的中國轉變感樂觀，認為不會變成朝鮮、俄羅斯等國家般，不會倒退到毛澤東時代。

談警研改「傳媒」定義

手段「獨裁」損言論自由

同年9月24日節目探討中美關係，嘉賓為美國研究員Thomas Shattuck，黎智英指台灣經濟依賴大陸，西方國家對中國實施制裁，會打擊大陸經濟發展，投資者重心將轉移台灣，屆時台灣經濟地位或提升，能與大陸抗衡。談及警方研究修改《警察通例》的「傳媒」定義，黎形容屬「獨裁」手段、侵犯言論自由，香港已變「警察社會」，但政府不能阻止市民拿着手機拍攝。

兩節節目中黎均有提及時任美國總統特朗普，讚揚對方應對中國的方式，比其對手拜登更務實，知道面對強大如中國的國家必須態度強硬；黎又指，國際社會要麼使中國改變，要麼被中國改變。

稱台應跟隨美取態

10月1日的節目邀請了美國研究員Michael Auslin，黎稱中國依賴外國科技，再度提及美國實施科技制裁最能影響中國，其他西方國家或仿效，導致台灣成為亞洲科技中心，他有感台灣會變成一個特別的「國家」，望台灣政府跟隨美國取態，不要害怕得失大陸。

10月8日的節目嘉賓為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，談及陳到羅馬要求見教宗方濟各談論香港主教但被拒一事，黎指陳雖然未能如願與教宗會面，但讚揚陳以88歲高齡付出的努力令人敬佩。節目亦提到梵蒂岡與中國簽訂秘密協議，黎形容協議對中國地下教會的影響是「災難性」，地下教會的主教是「真正」信徒，但因無共產黨認可而要辭職，地下教會的勢力只會愈來愈弱。

在答問環節，黎問陳若然教會被迫愛國，陳日君會否發起地下教會，如陳願意這樣做，他會做首名教徒；陳稱地下教會不可有領導人，只有上帝是領導人。陳又指《國安法》使香港變成一般內地城市，憂慮損害宗教自由，大眾應保持自由意志。

【案件編號：HCCC51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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