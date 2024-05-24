年內與第二批伙伴簽備忘 園方：下步對接本地產業

至於園區將落實的「人才流、物流、資金流和數據流」的跨境便利政策，馬惟善說期望明年「可以行到第一步」，至2035年全面落實「四流」政策，亦相信人才流「最容易落實」，深港園區之間將設長約120米的行人天橋接駁，人員流動方式則仍在商討。

馬惟善提到上月與首批合作伙伴簽署備忘錄後，陸續收到不少企業或機構查詢，計劃今年內公布第二批合作伙伴，強調目標在園區打造高質素生態圈，選擇落戶企業時將着重質素，包括科研項目含金量、人才數量，至於合作伙伴則重點考慮企業或機構在相關行業的貢獻和規模等。

揀企業重質 「包括含金量」

馬說下階段目標是吸引更多大學落戶，並與本港各產業總會合作，做好產業對接，亦會爭取酒店、國際學校等設施落戶園區，為人才提供生活配套，也重點招攬法律事務所、會計、融資顧問、認證團體等專業服務機構，「一間公司要發揚光大成長，每個步驟都需要唔同支援，即係呢啲公司需要啲咩，我哋會盡量將呢方面嘅partner（伙伴）掹晒入嚟」。