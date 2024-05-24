明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

阿斯利康駐創科園 讚港聯通內地「1+」藥批

【明報專訊】位於落馬洲河套區的港深創新及科技園上月與59間企業及機構建立合作伙伴關係，包括英國生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）、掌握iPSC（人工誘導多能幹細胞）技術的日本公司愛醫隆（I'rom Limited）。兩間企業皆看中港深創科園的地理及政策優勢，日後將駐園區，阿斯利康將重點研發癌症和罕見病藥物，提及本港推出「1+」新藥審批機制有助藥物更快進入市場；愛醫隆計劃斥資1.5億元設立首間海外細胞庫，拓展內地及東南亞市場。

阿斯利康中國香港及澳門總經理吳珊表示，本港「1+」新藥審批機制對製藥行業是很大鼓舞，機制要求提供本地人群有效性數據，將促使阿斯利康落戶香港後展開更多臨牀研究，包括與本地大學、科研機構合作。她稱未來會注重研發治療癌症和罕見病藥物，並提及本港擁有許多高水平的腫瘤科醫生，且本港在治療肺癌、乳腺癌等經驗豐富。

研癌藥罕見病藥 灣區募病人

被問會否擔心本港病人數量較少，吳珊說落戶創科園是利用香港「聯通大灣區」的優勢，未來可在大灣區招募病人，並稱醫管局有非常完善的數據庫，正與專家研究能否透過分析工具等方式利用數據庫，輔助臨牀研究，以彌補本地人口少的不足。

愛醫隆投1.5億建細胞庫 冀上市

吳期望盡快看到香港園區發展詳情，關注人才、臨牀數據及生物樣本在內地及香港之間的自由流通，即「如何更好地聯通內地」。她稱目標是在香港建設科研中心（hub），以5年為一期規劃，首期目標組成約百人研發團隊。

愛醫隆營運長朱亞峰表示，他們掌握的iPS細胞培養技術，可將5至10毫升血液轉化成人工誘導多能幹細胞，進而培植細胞組織，甚至分化成器官用於器官移植、治療腫瘤等疾病；但現仍處於臨牀研究階段，需4至5年實現臨牀應用。在此期間則利用iPS細胞技術提供皮膚管理服務，生產護膚品。

愛醫隆主席及行政總裁森豐隆稱，計劃投資1.5億元落戶創科園建立細胞庫，目標是將香港作為海外技術據點，並計劃日後在港上市。他強調香港具地理優勢，方便開拓內地和東南亞市場，稱血液暫無法郵寄運輸，落戶後可方便內地及東南亞等地區客戶來港抽血建庫，且創科園未來匯聚人工智能、醫療等產業，有利發展「橫向合作」。

擬組200人團隊 首階段30

森豐隆稱愛醫隆會在大樓建成後進駐，料香港業務初期以皮膚管理為主，亦會同步展開細胞治療的臨牀研究。愛醫隆目標在港組成約200人團隊，首階段人手規模約30人。

明報記者

相關字詞﹕河套區 I'rom Limited 愛醫隆 阿斯利康 港深創新及科技園 創科線

上 / 下一篇新聞

新田科技城規劃收1618申述 九成反對 規劃署：是否範本不影響有效性及「聆聽會」陳辭權
新田科技城規劃收1618申述 九成反對 規劃署：是否範本不影響有效性及「聆聽會」陳辭權
反對者改《凡星》歌詞表感想 支持者撐創科增職位
反對者改《凡星》歌詞表感想 支持者撐創科增職位
假民政專員向區議員發短訊 民署籲市民提防
假民政專員向區議員發短訊 民署籲市民提防
水泉澳刀漢思覺失調 停覆診無社工跟 議員批醫社合作脫節 醫生：適切治療暴力風險低
水泉澳刀漢思覺失調 停覆診無社工跟 議員批醫社合作脫節 醫生：適切治療暴力風險低
助制服者：當時多小孩 再傷其他人仲大劑
助制服者：當時多小孩 再傷其他人仲大劑
菜販涉遭陌生青年扑頭 旁人制服疑犯
菜販涉遭陌生青年扑頭 旁人制服疑犯
七旬翁換心瓣兩日亡 家屬投訴聖保祿疏忽
七旬翁換心瓣兩日亡 家屬投訴聖保祿疏忽
情報案今提堂 丘應樺晤英領事 促披死亡事件詳情
情報案今提堂 丘應樺晤英領事 促披死亡事件詳情
年內與第二批伙伴簽備忘 園方：下步對接本地產業
年內與第二批伙伴簽備忘 園方：下步對接本地產業
訪談節目續播 黎智英讚特朗普強硬 稱科技制裁對華有效
訪談節目續播 黎智英讚特朗普強硬 稱科技制裁對華有效
經民聯倡設灣區自貿區 稱不礙招才反增活力
經民聯倡設灣區自貿區 稱不礙招才反增活力
馬會設9照顧者中心 5年料助逾4萬人
馬會設9照顧者中心 5年料助逾4萬人
金記冰室拖980僱員強積金 積金局入稟追310萬
金記冰室拖980僱員強積金 積金局入稟追310萬
明愛伙港怡同系公司 翻新擴建寶血醫院
明愛伙港怡同系公司 翻新擴建寶血醫院
涉狎鄰家童 警稱開門聞異味遂入屋 自言手肘撞到事主捉膊問「有冇事」 回想感太緊張
涉狎鄰家童 警稱開門聞異味遂入屋 自言手肘撞到事主捉膊問「有冇事」 回想感太緊張
拒批輸勞覆核許可 官：勞顧會非法定諮詢機構
拒批輸勞覆核許可 官：勞顧會非法定諮詢機構
欲取回私人物品 被炒工人堵精進地盤
欲取回私人物品 被炒工人堵精進地盤
潮行GBA：三館合一 江畔「文化巨輪」啟航 白鵝潭藝術中心 嶺南文化新地標
潮行GBA：三館合一 江畔「文化巨輪」啟航 白鵝潭藝術中心 嶺南文化新地標
灣區手記：東北港式 ／文：尚東美
灣區手記：東北港式 ／文：尚東美
【Emily】多啦A夢展揀港首站 12年前種因 主辦方：當年反應超預期 想表感謝
【Emily】多啦A夢展揀港首站 12年前種因 主辦方：當年反應超預期 想表感謝
【Emily】深水埗布藝市場開幕 橙光主題寓日出非夕陽
【Emily】深水埗布藝市場開幕 橙光主題寓日出非夕陽
【Emily】捲情報案後 倫敦ETO處長頻露面
【Emily】捲情報案後 倫敦ETO處長頻露面
【Emily】漁署推文化徑串連3客家村
【Emily】漁署推文化徑串連3客家村
【Emily】聯國毒罪辦訪馬場 讚馬會護體育誠信
【Emily】聯國毒罪辦訪馬場 讚馬會護體育誠信
【Emily】人才辦講座介紹創科機遇
【Emily】人才辦講座介紹創科機遇