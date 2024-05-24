阿斯利康駐創科園 讚港聯通內地「1+」藥批

阿斯利康中國香港及澳門總經理吳珊表示，本港「1+」新藥審批機制對製藥行業是很大鼓舞，機制要求提供本地人群有效性數據，將促使阿斯利康落戶香港後展開更多臨牀研究，包括與本地大學、科研機構合作。她稱未來會注重研發治療癌症和罕見病藥物，並提及本港擁有許多高水平的腫瘤科醫生，且本港在治療肺癌、乳腺癌等經驗豐富。

研癌藥罕見病藥 灣區募病人

被問會否擔心本港病人數量較少，吳珊說落戶創科園是利用香港「聯通大灣區」的優勢，未來可在大灣區招募病人，並稱醫管局有非常完善的數據庫，正與專家研究能否透過分析工具等方式利用數據庫，輔助臨牀研究，以彌補本地人口少的不足。

愛醫隆投1.5億建細胞庫 冀上市

吳期望盡快看到香港園區發展詳情，關注人才、臨牀數據及生物樣本在內地及香港之間的自由流通，即「如何更好地聯通內地」。她稱目標是在香港建設科研中心（hub），以5年為一期規劃，首期目標組成約百人研發團隊。

愛醫隆營運長朱亞峰表示，他們掌握的iPS細胞培養技術，可將5至10毫升血液轉化成人工誘導多能幹細胞，進而培植細胞組織，甚至分化成器官用於器官移植、治療腫瘤等疾病；但現仍處於臨牀研究階段，需4至5年實現臨牀應用。在此期間則利用iPS細胞技術提供皮膚管理服務，生產護膚品。

愛醫隆主席及行政總裁森豐隆稱，計劃投資1.5億元落戶創科園建立細胞庫，目標是將香港作為海外技術據點，並計劃日後在港上市。他強調香港具地理優勢，方便開拓內地和東南亞市場，稱血液暫無法郵寄運輸，落戶後可方便內地及東南亞等地區客戶來港抽血建庫，且創科園未來匯聚人工智能、醫療等產業，有利發展「橫向合作」。

擬組200人團隊 首階段30

森豐隆稱愛醫隆會在大樓建成後進駐，料香港業務初期以皮膚管理為主，亦會同步展開細胞治療的臨牀研究。愛醫隆目標在港組成約200人團隊，首階段人手規模約30人。

明報記者