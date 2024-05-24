情報案今提堂 丘應樺晤英領事 促披死亡事件詳情

英大臣：未擬「取代」經貿辦法案

特區政府昨晚發稿，強調經貿辦所有活動一直依法，英方有義務確保經貿辦正常工作和活動不受干擾。丘應樺重申英方必須公正處理事件、保障被告合法權益，確保經貿辦正常運作。

案中兩名被告近日被發現曾現身訪英香港官員活動。前述新聞稿提及，經貿辦恆常工作包括為活動安排相應保安，並按需要安排英國當地保安公司，為訪英官員行程提供保安及協調交通。

美考慮制裁「破壞自治者」 港府譴責

另外，美國國務卿布林肯前日在美國眾議院外交事務委員會聽證會回應《基本法》23條立法時表示，正通盤考慮所需行動，包括「制裁破壞香港基本自治的人」。他回應議員Young Kim提問時稱，樂於檢視她提交的制裁49名法官及檢控官等的名單。

特區政府發言人強烈譴責有外國政客提出制裁官員、法官及檢控官，敦促美方立即停止干預香港事務，並強調特區對制裁「嗤之以鼻」，「無懼任何威嚇」。發言人批評美方無視自己也有相關國家安全法例，「對《條例》大放厥詞，充分暴露其偽善『雙標』本質」。