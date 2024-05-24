七旬翁換心瓣兩日亡 家屬投訴聖保祿疏忽

醫生稱手術現「枝節」 需緊急止血

離世事主姓陳，終年71歲，其遺孀昨在記者會甫開始4分鐘便忍不住低頭哭泣。事主兒子憶述，父親因行路時心臟劇痛求醫，後到聖保祿醫院求診，獲安排上月17日早上8時半接受更換心瓣微創手術，同日下午1時完成並轉移深切治療部。醫生術後向家屬稱手術過程出現「小枝節」，包括送心瓣的步驟由術前原定的右腳大動脈，轉為左腳大動脈，以及手術期間左腳大動脈3條血管中有兩條分支血管流血不止，需緊急施行導管支撐手術止血。

陳子續說，父親翌日下午1時被安排轉到普通病房，他稱這與術前提及需於深切治療部觀察兩天的說法不一。同日父親腹部右下方劇痛，三度向醫護求助，當時醫生用手檢查後稱屬正常術後情况。陳子說，父親轉到普通病房後，「連見到護士量血壓嘅簡單服務都無」。

病情惡化 家屬質疑遲45分鐘檢查

他續稱，當晚9時許醫院致電家屬，突指父親血壓下降，需為劇痛位置做電腦掃描（CT Scan），家屬同意，惟院方延遲約45分鐘才開始檢查，完成後父親陷入半昏迷，右腳呈白色，「一句說話都無同我哋講就去到好worse（惡劣）」。至11時45分，血管科醫生到場找到出血位置，大量醫護為父親急救止血。

隔日交代換心瓣致體內傷口

陳子稱醫生在上月19日凌晨告知，父親腹痛處由右腹內出血引致，並首次交代換心瓣手術令右邊體內產生傷口，該處放置的一個疑似「酒塞」醫療器械鬆脫，又提到父親急救期間曾心臟停頓約3至4分鐘，後又稱停頓時間實為8分鐘。

他指，至凌晨1時父親體內流血未止，家屬同意醫生建議，於出血處再做導管支撐手術，惟清晨使用強心針及心外壓等方式搶救，父親早上6時許不治。

鄧家彪表示，院方在過程中疑似處理不當，質疑院方口中的手術「小枝節」出現時，有否妥善為事主檢查、為何術後短時間內將事主轉往普通病房，以及遲遲未為事主安排檢查，期望院方深入調查並於14日內再與家屬會面交代。